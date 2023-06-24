Путін звернувся до росіян на тлі бунту Пригожина: головні заяви диктатора

Звернення диктатора сьогодні зранку анонсували у Кремлі. Виступ Путіна транслювали головні державні пропагандистські канали, він тривав всього 5 хвилин.

Зрада та удар у спину

Диктатор назвав бунт Пригожина відступництвом та ударом у спину Росії.

"І тому дії, які розколюють нашу єдність, - це, по суті, відступництво від свого народу, від бойових товаришів, які зараз борються на фронті. Це удар у спину нашій країні та нашому народу", - сказав диктатор.

Крім того, Путін звинуватив Пригожина у зраді, а дії його найманців назвав "братовбивством".

"А те, з чим ми зіткнулися, - це саме зрада. Надмірні амбіції та особисті інтереси призвели до зради. До зради і своєї країни, і свого народу, і тієї справи, за яку пліч-о-пліч з іншими нашими частинами та підрозділами билися і гинули бійці та командири групи "Вагнер"", - заявив він.

Погрози

Російський диктатор заявив, що сам Пригожин та бойовики, які пішли проти його режиму, будуть ліквідовані.

"Той, хто організував і готував військовий заколот, хто підняв зброю на бойових товаришів, — зрадили Росію. І дадуть відповідь за це. А тих, кого намагаються втягнути в цей злочин, закликаю не робити фатальну та трагічну, неповторну помилку, зробити єдино правильний вибір - припинити участь у злочинних діях", - сказав Путін.

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