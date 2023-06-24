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Пригожин с "вагнеровцами" идут на Москву: что известно о бунте в России

Фото: главарь ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин (росСМИ)
Автор: Наталья Юрченко

Главарь ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин заявил, что его боевики идут на Москву, чтобы "разобраться с беззаконием". Он раскритиковал военное руководство России, включая диктатора Владимира Путина.

РБК-Украина следит за ситуацией с бунтом в России в онлайн-формате.

Что известно о бунте:

  • вчера Пригожин обвинил российскую армию в умышленном ударе по "вагнеровцам" в Ростове, на следующий день он объявил, что "идет на Москву";
  • сегодня боевики "Вагнера" зашли в Ростов-на-Дону и оцепили штаб Южного военного округа, Пригожин провел переговоры с заместителем министра обороны;
  • после этого "вагнеровцы" двинулись по трассе "Дон" в направлении Москвы, российская регулярная армия стягивает технику, чтобы замедлить движение боевиков;
  • в Москве и области объявили режим контртеррористической операции из-за бунта, в российскую столицу стянули силовиков, военных и технику, в том числе танки;
  • диктатор Владимир Путин утром выступил с обращением. Он назвал действия Пригожина предательством и приказал ликвидировать всех, кто пошел против его режима;
  • Пригожин ответил Путину и заявил, что его наемники не собираются сложить оружие. Главарь боевиков также обвинит руководство РФ в коррупции, обмане и бюрократии.

13:10

В Воронежской области, по информации российских СМИ, продолжаются бои между наемниками "Вагнера" и армией Минобороны РФ. В самом Воронеже вспыхнул пожар, в сети пишут, что горит нефтеперерабатывающая база.

13:00

По сообщениям россиян, "вагнеровцы" сбили самолет армии РФ в Воронежской области. В сети сообщали, что "мятежники" уже уничтожили три вертолета врага, информацию не подтвердила ни одна сторона.

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