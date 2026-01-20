Президент Литви розповів, як вийти із ситуації між США та Гренландією
Президент Литви Гітанас Науседа вважає, що покласти край ситуації між США та Гренландією може угода про розподіл відповідальності за безпеку в Арктиці та Північній Атлантиці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Литовський лідер запропонував укласти безпекову угоду, яка б задовольнила побоювання Сполучених Штатів.
"Найкращим результатом було б просто домовитися про спільну відповідальність за безпеку Арктичного регіону та Північноатлантичного регіону. Чи можливо цього досягти? Ми повинні зробити все можливе, щоб піти цим шляхом, бо це найкращий шлях", - зазначив він.
Науседа відкреслив, що суперечка щодо Гренландії - погана новина для ЄС, але дуже хороша новина для Росії. Цей конфлікт, за його словами, затьмарює війну в Україні.
США і Гренландія
Нагадаємо, нещодавно президент США Дональд Трамп заявив, що контроль над Гренландією є "абсолютною необхідністю" для національної безпеки США.
Пізніше, на початку 2026 року, Трамп повідомив, що острів нібито "оточений" флотами Росії та Китаю, а Данія, за його словами, не здатна забезпечити належний захист.
Президент США також прокоментував оборону острова, заявивши, що вона обмежується "двома собачими упряжками", які намагаються протистояти російським і китайським есмінцям та підводним човнам.
Також з'явилась інформація, що США можуть заплатити до 700 млрд доларів для того, щоб купити Гренландію. Держсекретарю Марко Рубіо вже доручили підготувати пропозицію.
У суботу, 17 січня, Трамп заявив, що з 1 лютого Данія, Норвегія, Швеція, Франція, Німеччина, Велика Британія, Нідерланди та Фінляндія платитимуть 10% мита на всі товари, що постачаються до США, а з 1 червня ставка зросте до 25%.
В понеділок, 19 січня, Єврорада оголосила про скликання екстреного засідання з питань трансатлантичних відносин через заяви Трампа щодо Гренландії.
Сьогодні, 20 січня, прем'єр Гренландії Йенс-Фредерік Нільсен заявив, що військовий конфлікт між Гренландією і США малоймовірний, проте його не можна виключати.