Президент Литви розповів, як вийти із ситуації між США та Гренландією

Вівторок 20 січня 2026 23:01
Президент Литви розповів, як вийти із ситуації між США та Гренландією Фото: Гітанас Науседа (Getty Images)
Автор: Валерій Ульяненко

Президент Литви Гітанас Науседа вважає, що покласти край ситуації між США та Гренландією може угода про розподіл відповідальності за безпеку в Арктиці та Північній Атлантиці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Литовський лідер запропонував укласти безпекову угоду, яка б задовольнила побоювання Сполучених Штатів.

"Найкращим результатом було б просто домовитися про спільну відповідальність за безпеку Арктичного регіону та Північноатлантичного регіону. Чи можливо цього досягти? Ми повинні зробити все можливе, щоб піти цим шляхом, бо це найкращий шлях", - зазначив він.

Науседа відкреслив, що суперечка щодо Гренландії - погана новина для ЄС, але дуже хороша новина для Росії. Цей конфлікт, за його словами, затьмарює війну в Україні.

США і Гренландія

Нагадаємо, нещодавно президент США Дональд Трамп заявив, що контроль над Гренландією є "абсолютною необхідністю" для національної безпеки США.

Пізніше, на початку 2026 року, Трамп повідомив, що острів нібито "оточений" флотами Росії та Китаю, а Данія, за його словами, не здатна забезпечити належний захист.

Президент США також прокоментував оборону острова, заявивши, що вона обмежується "двома собачими упряжками", які намагаються протистояти російським і китайським есмінцям та підводним човнам.

Також з'явилась інформація, що США можуть заплатити до 700 млрд доларів для того, щоб купити Гренландію. Держсекретарю Марко Рубіо вже доручили підготувати пропозицію.

У суботу, 17 січня, Трамп заявив, що з 1 лютого Данія, Норвегія, Швеція, Франція, Німеччина, Велика Британія, Нідерланди та Фінляндія платитимуть 10% мита на всі товари, що постачаються до США, а з 1 червня ставка зросте до 25%.

В понеділок, 19 січня, Єврорада оголосила про скликання екстреного засідання з питань трансатлантичних відносин через заяви Трампа щодо Гренландії.

Сьогодні, 20 січня, прем'єр Гренландії Йенс-Фредерік Нільсен заявив, що військовий конфлікт між Гренландією і США малоймовірний, проте його не можна виключати.

