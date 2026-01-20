Президент Литвы рассказал, как выйти из ситуации между США и Гренландией

Президент Литвы Гитанас Науседа считает, что положить конец ситуации между США и Гренландией может соглашение о распределении ответственности за безопасность в Арктике и Северной Атлантике.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Науседа отметил, что спор по Гренландии - плохая новость для ЕС, но очень хорошая новость для России . Этот конфликт, по его словам, затмевает войну в Украине.

"Лучшим результатом было бы просто договориться о совместной ответственности за безопасность Арктического региона и Североатлантического региона. Возможно ли этого достичь? Мы должны сделать все возможное, чтобы пойти по этому пути, потому что это лучший путь", - отметил он.

США и Гренландия

Напомним, недавно президент США Дональд Трамп заявил, что контроль над Гренландией является "абсолютной необходимостью" для национальной безопасности США.

Позже, в начале 2026 года, Трамп сообщил, что остров якобы "окружен" флотами России и Китая, а Дания, по его словам, не способна обеспечить надлежащую защиту.

Президент США также прокомментировал оборону острова, заявив, что она ограничивается "двумя собачьими упряжками", которые пытаются противостоять российским и китайским эсминцам и подводным лодкам.

Также появилась информация, что США могут заплатить до 700 млрд долларов для того, чтобы купить Гренландию. Госсекретарю Марко Рубио уже поручили подготовить предложение.

В субботу, 17 января, Трамп заявил, что с 1 февраля Дания, Норвегия, Швеция, Франция, Германия, Великобритания, Нидерланды и Финляндия будут платить 10% пошлины на все товары, поставляемые в США, а с 1 июня ставка вырастет до 25%.

В понедельник, 19 января, Евросовет объявил о созыве экстренного заседания по вопросам трансатлантических отношений из-за заявлений Трампа по Гренландии.

Сегодня, 20 января, премьер Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен заявил, что военный конфликт между Гренландией и США маловероятен, однако его нельзя исключать.