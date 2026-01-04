Трамп заявив, що США "абсолютно" потрібна Гренландія
Президент США Дональд Трамп повернувся до ідеї, яку висловив ще початку свого другого президентського терміну. Трамп хоче взяти під контроль Гренландію, яка зараз перебуває під управлінням Данії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Трампа виданню Atlantic Council.
У відповідь на запитання журналіста щодо Гренландії Трамп заявив, що США "абсолютно" потрібна ця данська територія, а острів нібито "оточений" флотами Росії та Китаю.
"Нам справді потрібна Гренландія, абсолютно... Вона оточена російськими та китайськими кораблями", - заявив він.
При цьому коли у Трампа запитали, чи означає атака на Венесуелу готовність США вжити військових засобів проти Гренландії та взяти її під контроль за допомогою військової сили, президент США порадив журналісту оцінити це самостійно.
"Їм доведеться вирішити це самим. Я справді не знаю... Ви знаєте, на той момент я не мав на увазі Гренландію. Але нам вона потрібна абсолютно. Нам вона потрібна для оборони", - заявив він.
Зазначимо, 4 січня дружина радника президента США Дональда Трампа з внутрішньої безпеки Стівена Міллера Кеті опублікувала в соцмережі Х карту, де острів Гренландія зафарбовано в кольори американського прапора. Її дії викликали масштабне обурення як в Данії, так і безпосередньо в Гренландії.
Це далеко не перша заява Трампа та його оточення щодо Гренландії. Наприкінці свого першого президентського терміну Трамп намагався придбати Гренландію, але Данія відмовила.
Починаючи із січня 2025 року після повернення Трампа до Білого дому він неодноразово заявляв, що США, мовляв, повинні "отримати Гренландію" - нібито заради "безпеки".
Після неодноразових заяв Трампа прем’єр Данії Метте Фредеріксен у серпні 2025 року звинуватила оточення Трампа у спробах втручання в політичні процеси Гренландії. Окрім цього, Данія посилила оборону острова після нових зазіхань Трампа. А самі мешканці острова, який має автономію в складі Данії, дуже не в захваті від ідеї Трампа.