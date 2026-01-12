ua en ru
Пн, 12 січня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Обстріл Києва Негода в Україні Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Трамп назвав оборону Гренландії "двома собачими упряжками"

Понеділок 12 січня 2026 10:28
UA EN RU
Трамп назвав оборону Гренландії "двома собачими упряжками" Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Гренландії варто погодитись на угоду зі Сполученими Штатами, адже їх оборона – це лише "дві собачі упряжки".

Про це заявив президент США Дональд Трамп, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його брифінг.

"Гренландія повинна укласти угоду (з США – ред.), бо Гренландія не хоче, щоб Росія чи Китай захопили владу. Їхній захист, по суті, — це лише дві собачі упряжки", - зазначив Трамп.

Він також підкреслив, що якщо США не візьмуть контроль над Гренландією, тоді це обов'язково зробить Росія, чи Китай.

"І я не дозволю цьому статися", - додав президент Сполучених Штатів.

Що передувало

Нагадаємо, раніше Трамп не виключив можливості "повернення" Гренландії до США, і навіть ціною розпаду НАТО. Американський президент вважає Альянс малоефективним без провідної ролі Сполучених Штатів.

У Данії різко відреагували на такі зазіхання з боку США. Прем’єр-міністр Данії Метте Фредеріксен закликала Трампа припинити погрози на адресу Гренландії та поважати суверенітет королівства. А в Гренландії представники усіх п'яти політичних партій заявили, що гренландський народ не бажає бути американцями.

На цьому фоні Британія розпочала переговори з європейськими союзниками щодо можливого розгортання військових сил у Гренландії для посилення безпеки в Арктиці та зняття занепокоєння президента США Дональда Трампа.

Також повідомлялось, що Німеччина може запропонувати створити спільну місію НАТО з офіційною ціллю моніторити та захищати безпекові інтереси Альянсу в Арктичному регіоні. Насправді ж головним завданням нової місії буде захист Гренландії.

Читайте РБК-Україна в Google News
Дональд Трамп Сполучені Штати Америки Гренландия
Новини
Воєнний стан і мобілізацію в Україні знову продовжать
Воєнний стан і мобілізацію в Україні знову продовжать
Аналітика
Війна на виснаження і переговори під тиском. Що Кремль планує в Україні у 2026 році
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні Війна на виснаження і переговори під тиском. Що Кремль планує в Україні у 2026 році