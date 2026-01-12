Трамп назвав оборону Гренландії "двома собачими упряжками"

Гренландії варто погодитись на угоду зі Сполученими Штатами, адже їх оборона – це лише "дві собачі упряжки".

Про це заявив президент США Дональд Трамп, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його брифінг .

"Гренландія повинна укласти угоду (з США – ред.), бо Гренландія не хоче, щоб Росія чи Китай захопили владу. Їхній захист, по суті, — це лише дві собачі упряжки", - зазначив Трамп.

Він також підкреслив, що якщо США не візьмуть контроль над Гренландією, тоді це обов'язково зробить Росія, чи Китай.

"І я не дозволю цьому статися", - додав президент Сполучених Штатів.