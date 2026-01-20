Прем'єр Гренландії про зазіхання Трампа: військовий конфлікт виключати не можна

Військовий конфлікт між Гренландією і США малоймовірний, але такий сценарій не можна виключати. Жителі острова мають бути готові.

Про це заявив прем'єр Гренландії Йенс-Фредерік Нільсен, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

"Малоймовірно, що буде військовий конфлікт, але його не можна повністю виключати", - зазначив Нільсен.

Він додав, що уряд Гренландії сформує робочу групу за участю представників усіх відповідних місцевих органів влади, щоб допомогти населенню підготуватися до можливих збоїв у повсякденному житті.

За його словами, також триває робота над тим, щоб донести населенню нові рекомендації, включно з порадою мати вдома запас продуктів харчування щонайменше на п'ять днів.

"Гренландія перебуває під сильним тиском, і ми маємо бути готовими до всіх сценаріїв", - сказав міністр фінансів Гренландії та колишній глава уряду Муте Б. Егеде.

Bloomberg нагадує, що в рамках зміцнення безпеки території Данія і ще сім країн НАТО минулого тижня направили на острів кілька офіцерів у рамках операції Arctic Endurance. Об'єднане арктичне командування Данії тепер розширить військові навчання, які можуть проводитися цілий рік.