Єврорада скликає екстрений саміт через заяви Трампа щодо Гренландії
Президент Європейської Ради Антоніу Кошта оголосив про скликання екстреного засідання з питань трансатлантичних відносин. Воно відбудеться у четвер, 22 січня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
Головним приводом для екстреного зібрання стали заяви американського лідера Дональда Трампа щодо Гренландії.
Кошта наголосив на потребі у терміновій координації між країнами Євросоюзу, а також підтвердив прихильність міжнародному праву та принципу територіальної цілісності.
Спеціальне засідання Євроради заплановане на 20:00 четверга, 22 січня за київським часом.
Заяви Трампа щодо Гренландії
Нагадаємо, наприкінці 2025 року Дональд Трамп заявив, що контроль над Гренландією є "абсолютною необхідністю" для національної безпеки США.
На початку 2026 року президент США повторив цю тезу, наголосивши, що острів нібито "оточений" флотами Росії та Китаю, а Данія, за його словами, не здатна забезпечити належний захист.
Згодом Трамп прокоментував оборону острова, заявивши, що вона обмежується "двома собачими упряжками", які намагаються протистояти російським і китайським есмінцям та підводним човнам.
Пізніше з'явилась інформація, що США можуть заплатити до 700 млрд доларів для того, щоб купити Гренландію. Держсекретарю Марко Рубіо вже доручили підготувати пропозицію.
У суботу, 17 січня, Трамп заявив, що з 1 лютого Данія, Норвегія, Швеція, Франція, Німеччина, Велика Британія, Нідерланди та Фінляндія платитимуть 10% мита на всі товари, що постачаються до США, а з 1 червня ставка зросте до 25%.
За словами президента США, мита діятимуть доти, доки не буде досягнуто домовленості про "повну та остаточну купівлю Гренландії".
У Європі готують три плани проти зазіхань Трампа на острів, один з яких передбачає, що заяви лідера США щодо Гренландії - стратегічний блеф для отримання поступок від Копенгагена.