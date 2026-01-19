ua en ru
Єврорада скликає екстрений саміт через заяви Трампа щодо Гренландії

Понеділок 19 січня 2026 14:53
Єврорада скликає екстрений саміт через заяви Трампа щодо Гренландії Фото: Антоніу Кошта (Getty Images)
Автор: Валерій Ульяненко

Президент Європейської Ради Антоніу Кошта оголосив про скликання екстреного засідання з питань трансатлантичних відносин. Воно відбудеться у четвер, 22 січня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Головним приводом для екстреного зібрання стали заяви американського лідера Дональда Трампа щодо Гренландії.

Кошта наголосив на потребі у терміновій координації між країнами Євросоюзу, а також підтвердив прихильність міжнародному праву та принципу територіальної цілісності.

Спеціальне засідання Євроради заплановане на 20:00 четверга, 22 січня за київським часом.

Заяви Трампа щодо Гренландії

Нагадаємо, наприкінці 2025 року Дональд Трамп заявив, що контроль над Гренландією є "абсолютною необхідністю" для національної безпеки США.

На початку 2026 року президент США повторив цю тезу, наголосивши, що острів нібито "оточений" флотами Росії та Китаю, а Данія, за його словами, не здатна забезпечити належний захист.

Згодом Трамп прокоментував оборону острова, заявивши, що вона обмежується "двома собачими упряжками", які намагаються протистояти російським і китайським есмінцям та підводним човнам.

Пізніше з'явилась інформація, що США можуть заплатити до 700 млрд доларів для того, щоб купити Гренландію. Держсекретарю Марко Рубіо вже доручили підготувати пропозицію.

У суботу, 17 січня, Трамп заявив, що з 1 лютого Данія, Норвегія, Швеція, Франція, Німеччина, Велика Британія, Нідерланди та Фінляндія платитимуть 10% мита на всі товари, що постачаються до США, а з 1 червня ставка зросте до 25%.

За словами президента США, мита діятимуть доти, доки не буде досягнуто домовленості про "повну та остаточну купівлю Гренландії".

У Європі готують три плани проти зазіхань Трампа на острів, один з яких передбачає, що заяви лідера США щодо Гренландії - стратегічний блеф для отримання поступок від Копенгагена.

