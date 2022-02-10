Презентация от Samsung и функция "терминала" в iPhone: главное из мира технологий за 9 февраля

Вчера, 9 февраля, состоялась долгожданная выставка от Samsung. Тем временем Apple готовит новую интересную функцию для своих смартфонов, и ученые обнаружили блуждающую черную дыру в Млечном пути.

О главных новостях из мира технологий за 9 февраля - в материале РБК-Украина .

Презентация линейки Galaxy S22 и Tab S8:

Galaxy Unpacked - мероприятие, которое Samsung проводит раз в два года. Во время последней презентации компания продемонстрировала новую флагманскую линейку S22 и его старшие модели - S22+ и S22 Ultra. В частности, мы увидели и новехонькие планшеты серии Tab S8.

РБК-Украина раскрывало подробности каждого из гаджетов.

iPhone могут "превратить" в терминалы

Apple готовит новую полезную функцию для iPhone XS и более новых устройств.

Вскоре их оборудуют технологией Tap to Pay, что позволит использовать гаджеты в качестве терминалов.

Так, благодаря ей вы сможете принимать средства смартфоном при расчете Apple Pay, бесконтактной банковской картой или другим цифровым кошельком.

Ученые обнаружили блуждающую черную дыру в нашей галактике

Астрономы обнаружили черную дыру, которая расположена на расстоянии 5150 световых лет от нашей планеты.

Для исследования использовали телескоп Hubble.

В 2011 году астрономы обнаружили звезду, которая была ярче, чем ожидалось. После долгих лет, ученые все же ее исследовали и, как оказалось, причиной тому была блуждающая черная дыра, которая движется со скоростью до 45 км/сек по нашей галактике.

"Потребовалось два года планирования, а затем шесть лет наблюдений с помощью "Хаббла". Но было очень приятно увидеть невероятные результаты. Сразу стало ясно, что это черная дыра", - заявил ведущий автор исследования Кайлаш Саху.

Майнинг криптовалюты почти не наносит вреда среде

Оказалось, что объем выбросов в 2021 году вследствие майнинга криптовалют составляет всего 0,08%.

Как отмечают аналитики компании CoinShares, соответствующие данные можно сравнить с добычей золота в мире - выброс углерода составляет 140 Мт, что более чем в три раза за выброс в результате майнинга, а печатание денег - лишь 8 Мт.

Tesla владеет криптовалютой в размере 1,99 млрд долларов

Об этом стало известно после того, как компания предоставила обновленный отчет в Комиссию по ценным бумагам и биржам США.

Компания Маска инвестировала в Bitcoin 1,5 млрд долларов. Также некоторое время была возможность и приобрести автомобиль за криптовалюту, впрочем, Tesla временно отказалась от этой идеи.

"Tesla приостановила возможность покупки автомобилей с использованием Bitcoin. Мы обеспокоены быстро растущим использованием ископаемого топлива для майнинга и транзакций Bitcoin, особенно угля, которое имеет худшие выбросы из всех видов топлива", - заявила компания.

По состоянию на сегодня, справедливая рыночная стоимость криптовалюты компании Маска составляет 1,99 млрд долларов.