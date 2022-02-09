Астрономы обнаружили блуждающую черную дыру в галактике Млечный Путь. Она расположена на расстоянии 5150 световых лет от Земли.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на результаты исследования ученых.

Черную дыру удалось обнаружить благодаря микролинзированию. Для этого их потребовалось шесть лет исследования с помощью телескопа Hubble.

Еще в 2011 году ученые обнаружили звезду, которая казалась ярче без видимой причины.

"Потребовалось два года планирования, а затем шесть лет наблюдений с помощью "Хаббла". Но было очень приятно увидеть невероятные результаты. Сразу стало ясно, что это черная дыра", - заявил ведущий автор исследования Кайлаш Саху.

Фото: в Млечном Пути обнаружили первую блуждающую черную дыру (arxiv.org)

По словам ученых, увеличение яркости было длительным, а сам объект не излучал собственного света. Также исследователи определили, что масса черной дыры составляет 7 км, а скорость ее движения почти 45 км/сек. Последнее, вероятно, вызвано тем, что ее подтолкнула сверхновая, отправив странствовать по галактике.