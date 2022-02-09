ru ua
Ср, 09 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

iPhone можно будет превратить в терминал. Apple анонсировала новую функцию

Новина українською →
Среда 09 февраля 2022 16:22
iPhone можно будет превратить в терминал. Apple анонсировала новую функцию Фото: iPhone можно будет превратить в терминал (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Компания Apple заявила о намерении оборудовать собственные смартфоны функцией Tap to Pay. Это позволит бизнесу принимать бесконтактные платежи.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Apple.

Tap to Pay будет принимать средства с помощью расчета Apple Pay, бесконтактной банковской картой или другим цифровым кошельком.

Чтобы оплатить что-то, нужно будет поднести свой "кошелек" к устройству продавца. Оплата производится благодаря технологии NFC.

Известно, что функция станет доступной для iPhone XS и более новых устройств компании. Однако, какое-то время она будет работать только на территории Соединенных Штатов Америки.


Напомним, РБК-Украина писало о том, что компания также планирует оборудовать функцией Face ID устройство iMac.

Также Apple сегодня готовится к весенней презентации, которая ожидается уже в начале марта.

Читайте РБК-Украина в Google News
iPhone
NEWS
Зеленский собирает СНБО в Харькове: названа дата
Зеленский собирает СНБО в Харькове: названа дата
DAILY
Эмбарго от Лукашенко. Что ждет Украину без энергоресурсов Беларуси
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Эмбарго от Лукашенко. Что ждет Украину без энергоресурсов Беларуси