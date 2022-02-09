iPhone можно будет превратить в терминал. Apple анонсировала новую функцию

Компания Apple заявила о намерении оборудовать собственные смартфоны функцией Tap to Pay. Это позволит бизнесу принимать бесконтактные платежи.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Apple.

Tap to Pay будет принимать средства с помощью расчета Apple Pay, бесконтактной банковской картой или другим цифровым кошельком.

Чтобы оплатить что-то, нужно будет поднести свой "кошелек" к устройству продавца. Оплата производится благодаря технологии NFC.

Известно, что функция станет доступной для iPhone XS и более новых устройств компании. Однако, какое-то время она будет работать только на территории Соединенных Штатов Америки.



