Tesla владеет криптовалютой на сумму почти 2 млрд долларов

Компания Tesla, которая принадлежит предпринимателю Илону Маску, подала обновленный отчет в Комиссию по ценным бумагам и биржам США. Согласно ему, она владеет криптовалютой в размере 1,99 млрд долларов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Еlectrek .

Компания инвестировала в Bitcoin 1,5 млрд долларов. После этого некоторое время она принимала криптовалюту в качестве оплаты за собственные автомобили. Однако из-за высоких энергетических проблем сети Bitcoin - ей пришлось отказаться от этой идеи.

"Tesla приостановила возможность покупки автомобилей с использованием Bitcoin. Мы обеспокоены быстро растущим использованием ископаемого топлива для майнинга и транзакций Bitcoin, особенно угля, которое имеет худшие выбросы из всех видов топлива", - заявила компания.

В то же время Tesla отметила, что не продавала свою долю криптовалюты и в будущем все же возобновит соответствующий способ оплаты.

В течение 2021 года компания зафиксировала убытки из-за обесценивания цифрового актива в размере 101 млн долларов. В то же время компания получила прибыль в размере 128 млн долларов в марте того же года. Уже по состоянию на 2021 год балансовая стоимость активов составляла 1,26 млрд долларов, вследствие обесценивания в размере 101 млн долларов. Справедливая рыночная стоимость на тот момент составляет 1,99 млрд долларов.