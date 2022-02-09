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Tesla владеет криптовалютой на сумму почти 2 млрд долларов

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Среда 09 февраля 2022 12:08
Tesla владеет криптовалютой на сумму почти 2 млрд долларов Фото: предприниматель Илон Маск (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Компания Tesla, которая принадлежит предпринимателю Илону Маску, подала обновленный отчет в Комиссию по ценным бумагам и биржам США. Согласно ему, она владеет криптовалютой в размере 1,99 млрд долларов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Еlectrek.

Компания инвестировала в Bitcoin 1,5 млрд долларов. После этого некоторое время она принимала криптовалюту в качестве оплаты за собственные автомобили. Однако из-за высоких энергетических проблем сети Bitcoin - ей пришлось отказаться от этой идеи.

"Tesla приостановила возможность покупки автомобилей с использованием Bitcoin. Мы обеспокоены быстро растущим использованием ископаемого топлива для майнинга и транзакций Bitcoin, особенно угля, которое имеет худшие выбросы из всех видов топлива", - заявила компания.

В то же время Tesla отметила, что не продавала свою долю криптовалюты и в будущем все же возобновит соответствующий способ оплаты.

В течение 2021 года компания зафиксировала убытки из-за обесценивания цифрового актива в размере 101 млн долларов. В то же время компания получила прибыль в размере 128 млн долларов в марте того же года. Уже по состоянию на 2021 год балансовая стоимость активов составляла 1,26 млрд долларов, вследствие обесценивания в размере 101 млн долларов. Справедливая рыночная стоимость на тот момент составляет 1,99 млрд долларов.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Tesla получила очередную повестку в суд от Комиссии по ценным бумагам и биржам США.

Тем временем владельцы авто Tesla жалуются на "фантомное" торможение.

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Tesla Илон Маск
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