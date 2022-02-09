Презентация флагманов Samsung Galaxy S22 и планшетов Tab S8: где смотреть трансляцию
Фото: презентация флагманов Samsung Galaxy S22 и планшетов Tab S8 (flickr.com)
Сегодня, 9 февраля, компани Samsung проведет презентацию Galaxy Unpacked 2022. Продемонстрирует новые флагманские модели Galaxy S22 и планшеты Tab S8.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Youtube-канал Samsung.
Презентация начнется в 17:00 по киевскому времени.
Ожидается, что украинский офис компании разыграет новые устройства Galaxy. Правила и условия розыгрыша озвучат уже во время трансляции.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что Samsung презентует новую модель Galaxy S22 и в метавселенной.
В частности, были опубликованы цены на флагманские смартфоны, которые вскоре появятся в продаже.
Тем временем компания заявила об использовании пластика из переработанных рыболовных сеток во время выработки смартфонов