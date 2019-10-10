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Пресс-марафон Зеленского длится 11-й час

Новости » Политика    10.10.2019 - 20:31
Пресс-марафон Зеленского длится 11-й час
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Своей очереди дожидаются 75 журналистов

Пресс-марафон президента Украины Владимира Зеленского длится уже 11-й час. Об этом передает корреспондент РБК-Украина.

Еще более 70 журналистов ожидают своей очереди, чтобы задать вопрос президенту.

Отметим, что пресс-марафон президента начался в 10:00. Во время встречи с представителями средств массовой информации (СМИ) Владимир Зеленский заявил о том, что его основная цель - это остановить войну на Донбассе.

Также президент заявил, что его телефонный разговор с американским президентом Дональдом Трампом никак не повлиял на отношения Украины и США.

Кроме того, Владимир Зеленский ответил на вопросы о встрече в нормандском формате, о возможной встречи с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, о местных выборах, о мэре Киева Виталии Кличко, о главе Офиса президента Андрее Богдане, о тарифах на коммунальные услуги и прожиточном минимуме.

Добавим, что пресс-марафон президента Украины Владимира Зеленского побил мировой рекорд по продолжительности. К месту проведения марафона прибыл представитель Национального реестра рекордов, чтобы вручить награду президенту.

Пресс-марафон Зеленского: онлайн Порошенко будет отвечать за все, что он сделал, - Зеленский
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