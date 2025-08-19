ua en ru
Працівники порту на Одещині організували схему з розтрати мільйонів гривень: подробиці

Вівторок 19 серпня 2025 10:14
Працівники порту на Одещині організували схему з розтрати мільйонів гривень: подробиці Фото: працівники порту на Одещині організували схему з розтрати мільйонів гривень (facebook.com/seaportYuzhny)
Автор: Константин Широкун

Керівництво морського порту у Одеській області організувало схему з розтрати мільйонів гривень на закупівлі обладнання, їм вручили підозру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Офісу Генерального прокурора.

Підозру отримали керівник державного підприємства, два керівника його структурних підрозділів та бізнесмен. Їхні дії призвели до завдання збитків державі у понад 8 млн грн.

Подробиці справи

Керівник державного підприємства та двоє посадових осіб у змові з підприємцем організували закупівлю двох телескопічних навантажувачів за завищеною ціною: майже 20 млн грн замість реальних 12 млн грн. У результаті відбулось незаконне заволодіння коштами державного підприємства в особливо великих розмірах.

Що знайшли під час обшуків

Під час обшуків вдома та в офісних приміщеннях підприємств виявлено та вилучено документацію, яка буде використана в якості доказів у кримінальному провадженні.

До суду скеровано клопотання про відсторонення керівника держпідприємства від займаної посади.

Нагадаємо, раніше СБУ та слідчі Національної поліції викрили масштабну схему привласнення палива з газотранспортної системи України на суму понад 251 млн гривень.

Також працівницю Одеської митниці Держмитслужби України затримали за вимагання 270 тисяч гривень хабаря у представників компаній.

Окрім того, у липні в Києві правоохоронці затримали топ-чиновника Державної митної служби через схеми з військовозобовʼязаними та нелегальними мігрантами.

