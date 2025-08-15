ua en ru
СБУ викрила схему з розкрадання газу на сотні мільйонів: подробиці

П'ятниця 15 серпня 2025 15:07
СБУ викрила схему з розкрадання газу на сотні мільйонів: подробиці Фото: СБУ викрила схему з розкрадання газу на сотні мільйонів (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Служба безпеки України та слідчі Національної поліції викрили масштабну схему привласнення палива з газотранспортної системи України на суму понад 251 млн гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

За матеріалами справи, протягом лютого-червня 2023 року фігуранти вкрали державного газу на 251 млн 174 тисяч гривень.

Як встановило розслідування, до організації оборудки причетний екс-очільник місцевої приватної компанії у сфері газопостачання, який тоді перебував на посаді голови правління цього підприємства.

Як діяла схема

Ще на початку повномасштабної війни комерційна структура фігуранта закуповувала газ у постачальника для покриття власних виробничих втрат.

На початку 2023 року держпідприємство припинило співпрацю з приватною компанією через її заборгованість за придбану сировину. Утім, замість того, щоб сплатити борги державному постачальнику і укласти з ним нову угоду, комерсанти здійснили несанкціонований відбір газу з державної "труби" ГТС.

Щоб виправдати злочин, ділки прикривались "винятковими обставинами" та продовжували здійснювати відбір природного газу для покриття потреб компанії. При цьому отримані прибутки розподіляли між собою.

У такий спосіб учасники оборудки незаконно «викачали» з державної ГТС понад 10,5 млн кубометрів природнього газу.

Що загрожує підозрюваному

Правоохоронці повідомили екс-керівнику приватної компанії про підозру. Зловмиснику загрожує до 6 років тюрми.

Раніше працівницю Одеської митниці Держмитслужби України затримали за вимагання 270 тисяч гривень хабаря у представників компаній.

Окрім того, 9 липня на митницях низки областей України проводились масштабні обшуки. До роботи були залучені СБУ, Офіс генерального прокурора, Національна поліція та Бюро економічної безпеки.

Зокрема, у Києві правоохоронці затримали топ-чиновника Державної митної служби через схеми з військовозобовʼязаними та нелегальними мігрантами.

Пізніше стало відомо, що Служба безпеки викрила злочинні схеми на митницях у чотирьох областях України. Так, у Києві на хабарі затримано заступника директора Департаменту міжнародної взаємодії Держмитслужби. За матеріалами справи, чиновник "заробляв" на ухилянтах та іноземних мігрантах.

