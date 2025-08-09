Замість штрафу – багатотисячний хабар: прокурори затримали працівницю Одеської митниці

Працівниця Одеської митниці Держмитслужби України вимагала 270 тисяч гривень хабаря у представників компаній, її затримали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу генерального прокурора.

За даними слідства, підозрювана, користуючись службовим становищем, вимагала та отримала від представника двох компаній понад 270 тисяч гривень. У свою чергу, вона обіцяла не вживати заходів щодо максимального нарахування штрафів за порушення митного законодавства.

За це працівниця митниці отримала підозру, суд обрав їй запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з визначенням розміру застави у сумі 787 тисяч гривень.