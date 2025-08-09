Замість штрафу – багатотисячний хабар: прокурори затримали працівницю Одеської митниці
Працівниця Одеської митниці Держмитслужби України вимагала 270 тисяч гривень хабаря у представників компаній, її затримали.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу генерального прокурора.
За даними слідства, підозрювана, користуючись службовим становищем, вимагала та отримала від представника двох компаній понад 270 тисяч гривень. У свою чергу, вона обіцяла не вживати заходів щодо максимального нарахування штрафів за порушення митного законодавства.
За це працівниця митниці отримала підозру, суд обрав їй запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з визначенням розміру застави у сумі 787 тисяч гривень.
Масштабні обшуки на митницях
Нагадаємо, 9 липня на митницях низки областей України проводяться масштабні обшуки. До роботи були залучені СБУ, Офіс генерального прокурора, Національна поліція та Бюро економічної безпеки.
Зокрема, у Києві правоохоронці затримали топ-чиновника Державної митної служби через схеми з військовозобовʼязаними та нелегальними мігрантами.
Пізніше стало відомо, що Служба безпеки викрила злочинні схеми на митницях у чотирьох областях України. Так, у Києві на хабарі затримано заступника директора Департаменту міжнародної взаємодії Держмитслужби. За матеріалами справи, чиновник "заробляв" на ухилянтах та іноземних мігрантах.
Також двох інспекторів Закарпатської митниці затримали при спробі незаконного переправлення військовозобов’язаного за кордон. За домовленістю втеча мала коштувати 8 тисяч доларів.