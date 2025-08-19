Работники порта в Одесской области организовали схему по растрате миллионов гривен: подробности

Руководство морского порта в Одесской области организовало схему по растрате миллионов гривен на закупке оборудования, им вручили подозрение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Офиса Генерального прокурора.

Подозрение получили руководитель государственного предприятия, два руководителя его структурных подразделений и бизнесмен. Их действия привели к нанесению ущерба государству в более чем 8 млн грн.

Подробности дела

Руководитель государственного предприятия и двое должностных лиц в сговоре с предпринимателем организовали закупку двух телескопических погрузчиков по завышенной цене: почти 20 млн грн вместо реальных 12 млн грн. В результате произошло незаконное завладение средствами государственного предприятия в особо крупных размерах.

Что нашли во время обысков

Во время обысков дома и в офисных помещениях предприятий обнаружена и изъята документация, которая будет использована в качестве доказательств в уголовном производстве.

В суд направлено ходатайство об отстранении руководителя госпредприятия от занимаемой должности.