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"Заробляв" на військовозобовʼязаних та мігрантах: затримано топ-чиновника Держмитслужби

Київ, Середа 09 липня 2025 16:55
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"Заробляв" на військовозобовʼязаних та мігрантах: затримано топ-чиновника Держмитслужби Ілюстративне фото: у Києві затримали топ-чиновника Держмитслужби (facebook.comSecurSerUkraine)
Автор: Тетяна Степанова, Юлія Акимова

У Києві правоохоронці затримали топ-чиновника Державної митної служби через схеми з військовозобовʼязаними та нелегальними мігрантами.

Про це РБК-Україна повідомили власні джерела.

За даними джерел РБК-Україна, йдеться про заступника директора Департаменту міжнародної взаємодії Держмитслужби Володимира Майструка.

Як повідомляється, він оформлював призовників "публічними дипломатами" у громадську організацію, яка працює від імені відомої міжнародної організації. А від нелегальних мігрантів з Близького Сходу, які планували виїхати до ЄС, чиновник брав хабарі та обіцяв уникнути депортації.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що правоохоронці викрили масштабну корупційну схему у Держмитслужбі - топ-посадовці збирали "данину" з регіональних митниць. На передачі хабаря затримали очільника Департаменту відомчої безпеки держустанови, його заступника та одного з керівників регіональної митниці. Відбулося 28 обшуків.

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Служба безпеки України Державна митна служба
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