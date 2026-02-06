Працівники на мінімалці? В "Укрпошті" чесно сказали, які зарплати у листонош і начальників

В "Укрпошті" відповіли на критику щодо "рабських" умов праці, розкрили реальні зарплати співробітників і пояснили, від чого залежать премії та бонуси.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію генерального директора АТ "Укрпошта" Ігоря Смілянського у Facebook.
Читайте також: "Укрпошта" змінила логотип: як оновлений стиль посилює українську ідентичність
Головне:
За словами посадовця, впродовж останніх днів одними з найбільш популярних дописів у категорії "краще б ви замість ребрендингу" були пропозиції експертів:
"Перше - безумовно, ми, як і багато інших компаній, маємо проблеми з укомплектуванням кадрами нашої команди", - визнав Смілянський.
Також він відповів, чи є в компанії працівники, які отримують мінімальну заробітну плату - 8 650 гривень на місяць.
"Так. Це, як правило, листоноші в селах", - повідомив гендиректор.
Водночас він пояснив: ця зарплата - "лише за сам факт приходу на роботу", адже за виконання роботи компанія платить премію за кожну послугу:
"І, звісно, 5% від суми продажів. Тобто хто має обсяги, той має гарну премію", - наголосив спеціаліст.
Смілянський розповів також, чи можна платити листоношам у селах більше.
"Ну, в головах популістів - так. Але спробуйте це робити, враховуючи, що це не зростаючий сегмент посилок", - зауважив він.
Очільник "Укрпошти" нагадав, що "всі послуги, які надають листоноші, падають щороку в обсягах на 10-15%".
"А саме: листи, газети, доставка пенсій. Вони падають в усіх країнах, і тому в усіх країнах, крім Німеччини, поштові оператори отримують субсидії на свою діяльність", - повідомив посадовець.
Він уточнив, що йдеться про такі суми:
"Що отримує "Укрпошта" з бюджету? Нуль. Напишу іще цифрою - 0. "Укрпошта" не отримує, а сплатила до бюджету понад 3 мільярди гривень податків. Тому чи хотів би я платити більше листоношам? Так. Але зараз ми робимо те, що можливо", - наголосив Смілянський.
Гендиректор "Укрпошти" поділився також інформацією щодо середніх зарплат начальників відділень і операторів за грудень 2025 року.
"За січень вони мають зрости ще більше", - уточнив він.
Смілянський зауважив, що "про мінімальну зарплату" тут не йдеться.
Так, у Києві начальник відділення може отримувати 30 000+, залежно від обсягів.
При цьому "Укрпошта" платить премії:
Окремо є премія за якість обслуговування.
"Тож чим краще оператор вас обслуговує (це вимірюється опитуванням клієнтів, а скоро буде й у застосунку), тим більшою є його чи її зарплата (+10% до премії)", - поділився посадовець.
Він додав, що наведені цифри по зарплатах - "це біла офіційна зарплата за 40 робочих годин на тиждень".
"При цьому в нас є адаптивні графіки. Тому, коли порівнюєте з приватними 12-14 годинами на день, майте це на увазі. Звісно, всі працівники мають оплачувані відпустки тощо", - зауважив фахівець.
Смілянський визнав, що "боротьба за персонал жорстка".
Тому по Києву компанія - щоб укомплектувати всі відділення - додатково на перший квартал 2026 року вводить 5 000 гривень бонусу при прийнятті на роботу (sign-in bonus)" для всіх нових:
"Тож чекаємо всіх кандидатів - подати заявку можна прямо тут, за посиланням. Особливо чекаємо студентів: це може бути ваша перша, цікава робота", - повідомив гендиректор компанії.
Також "Укрпошта" оплачує літній відпочинок дітей працівників (на який у 2025 році виділили понад 18 мільйонів гривень).
"І наостанок. Як нам допомогти? Просто. По-перше, поширюйте це повідомлення та радьте роботу в "Укрпошті". По-друге, не треба нас жаліти. Треба користуватися більше нашими послугами, і тоді зарплата наших працівників буде більшою", - підсумував Смілянський.
Нагадаємо, раніше у понад 1500 міських відділеннях "Укрпошти" запрацював пілотний проект "Експрес-вікно", який "розводить" різні категорії клієнтів по окремих вікнах.
Крім того, ми розповідали про важливі зміни від "Укрпошти" для мешканців сіл - як можна заощадити на комуналці й отримати готівку (не витрачаючи час і гроші на маршрутку до банкомата в райцентрі).
Читайте також про кадровий голод в Україні - кого катастрофічно бракує і де платять найбільше.