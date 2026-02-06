Працівники на мінімалці? В "Укрпошті" чесно сказали, які зарплати у листонош і начальників

Головне:

Мінімальні ставки : Листоноші в селах отримують базову ставку 8 650 гривень. Решту доходу складають премії.

: Листоноші в селах отримують базову ставку 8 650 гривень. Решту доходу складають премії. Зарплати у відділеннях : Начальники у Києві можуть заробляти понад 30 000 гривень. Дохід операторів також залежить від обсягів.

: Начальники у Києві можуть заробляти понад 30 000 гривень. Дохід операторів також залежить від обсягів. Бонуси для новачків : Щоб подолати дефіцит кадрів, у першому кварталі 2026 року в столиці ввели 5 000 гривень бонусу (sign-in bonus) для нових операторів і начальників відділень.

: Щоб подолати дефіцит кадрів, у першому кварталі 2026 року в столиці ввели 5 000 гривень бонусу (sign-in bonus) для нових операторів і начальників відділень. Додаткові пільги: Компанія гарантує офіційне працевлаштування, оплачувані відпустки й виділяє гроші на літній відпочинок дітей співробітників.

Хто в "Укрпошті" отримує мінімальну зарплату

За словами посадовця, впродовж останніх днів одними з найбільш популярних дописів у категорії "краще б ви замість ребрендингу" були пропозиції експертів:

щодо "мінімальних і рабських зарплат" у відділеннях "Укрпошти";

щодо того, як це впливає на кількість персоналу.

"Перше - безумовно, ми, як і багато інших компаній, маємо проблеми з укомплектуванням кадрами нашої команди", - визнав Смілянський.

Також він відповів, чи є в компанії працівники, які отримують мінімальну заробітну плату - 8 650 гривень на місяць.

"Так. Це, як правило, листоноші в селах", - повідомив гендиректор.

Водночас він пояснив: ця зарплата - "лише за сам факт приходу на роботу", адже за виконання роботи компанія платить премію за кожну послугу:

3 гривні - за кожну доставлену пенсію;

5 гривень - за кожне оформлення передплати газет;

50 копійок - за кожну доставлену газету;

25 копійок за кожен лист чи рахунок на сплату комунальних платежів.

"І, звісно, 5% від суми продажів. Тобто хто має обсяги, той має гарну премію", - наголосив спеціаліст.

Чи можуть листоноші отримувати більші зарплати

Смілянський розповів також, чи можна платити листоношам у селах більше.

"Ну, в головах популістів - так. Але спробуйте це робити, враховуючи, що це не зростаючий сегмент посилок", - зауважив він.

Очільник "Укрпошти" нагадав, що "всі послуги, які надають листоноші, падають щороку в обсягах на 10-15%".

"А саме: листи, газети, доставка пенсій. Вони падають в усіх країнах, і тому в усіх країнах, крім Німеччини, поштові оператори отримують субсидії на свою діяльність", - повідомив посадовець.

Він уточнив, що йдеться про такі суми:

Польща - 170 мільйонів євро на рік;

Бельгія - 120 мільйонів євро на рік

Франція - 500+ мільйонів євро на рік тощо.

"Що отримує "Укрпошта" з бюджету? Нуль. Напишу іще цифрою - 0. "Укрпошта" не отримує, а сплатила до бюджету понад 3 мільярди гривень податків. Тому чи хотів би я платити більше листоношам? Так. Але зараз ми робимо те, що можливо", - наголосив Смілянський.

Скільки платить "Укрпошта" працівникам відділень

Гендиректор "Укрпошти" поділився також інформацією щодо середніх зарплат начальників відділень і операторів за грудень 2025 року.

"За січень вони мають зрости ще більше", - уточнив він.

Середні зарплати начальників відділень і операторів "Укрпошти" наприкінці минулого року (інфографіка: facebook.com/igor.smelyansky)

Смілянський зауважив, що "про мінімальну зарплату" тут не йдеться.

Так, у Києві начальник відділення може отримувати 30 000+, залежно від обсягів.

При цьому "Укрпошта" платить премії:

за кожну прийняту та видану посилку чи лист - від 1 до 20 гривень;

за кожен платіж - 1 гривня тощо.

Окремо є премія за якість обслуговування.

"Тож чим краще оператор вас обслуговує (це вимірюється опитуванням клієнтів, а скоро буде й у застосунку), тим більшою є його чи її зарплата (+10% до премії)", - поділився посадовець.

Він додав, що наведені цифри по зарплатах - "це біла офіційна зарплата за 40 робочих годин на тиждень".

"При цьому в нас є адаптивні графіки. Тому, коли порівнюєте з приватними 12-14 годинами на день, майте це на увазі. Звісно, всі працівники мають оплачувані відпустки тощо", - зауважив фахівець.

Які ще бонуси мають працівники "Укрпошти"

Смілянський визнав, що "боротьба за персонал жорстка".

Тому по Києву компанія - щоб укомплектувати всі відділення - додатково на перший квартал 2026 року вводить 5 000 гривень бонусу при прийнятті на роботу (sign-in bonus)" для всіх нових:

начальників;

операторів відділень.

"Тож чекаємо всіх кандидатів - подати заявку можна прямо тут, за посиланням. Особливо чекаємо студентів: це може бути ваша перша, цікава робота", - повідомив гендиректор компанії.

Також "Укрпошта" оплачує літній відпочинок дітей працівників (на який у 2025 році виділили понад 18 мільйонів гривень).

"І наостанок. Як нам допомогти? Просто. По-перше, поширюйте це повідомлення та радьте роботу в "Укрпошті". По-друге, не треба нас жаліти. Треба користуватися більше нашими послугами, і тоді зарплата наших працівників буде більшою", - підсумував Смілянський.