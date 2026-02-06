Работники на минималке? В "Укрпочте" честно сказали, какие зарплаты у почтальонов и начальников

В "Укрпочте" ответили на критику насчет "рабских" условий труда, раскрыли реальные зарплаты сотрудников и объяснили, от чего зависят премии и бонусы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию генерального директора АО "Укрпочта" Игоря Смелянского в Facebook.
Читайте также: "Укрпочта" изменила логотип: как обновленный стиль усиливает украинскую идентичность
Главное:
По словам чиновника, в течение последних дней одними из самых популярных сообщений в категории "лучше бы вы вместо ребрендинга" были предложения экспертов:
"Первое - безусловно, мы, как и многие другие компании, имеем проблемы с укомплектованием кадрами нашей команды", - признал Смелянский.
Также он ответил, есть ли в компании работники, которые получают минимальную заработную плату - 8 650 гривен в месяц.
"Да. Это, как правило, почтальоны в селах", - сообщил гендиректор.
В то же время он объяснил: эта зарплата - "только за сам факт прихода на работу", ведь за выполнение работы компания платит премию за каждую услугу:
"И, конечно, 5% от суммы продаж. То есть кто имеет объемы, тот имеет хорошую премию", - подчеркнул специалист.
Смелянский рассказал также, можно ли платить почтальонам в селах больше.
"Ну, в головах популистов - да. Но попробуйте это делать, учитывая, что это не растущий сегмент посылок", - отметил он.
Глава "Укрпочты" напомнил, что "все услуги, которые предоставляют почтальоны, падают ежегодно в объемах на 10-15%".
"А именно: письма, газеты, доставка пенсий. Они падают во всех странах, и поэтому во всех странах, кроме Германии, почтовые операторы получают субсидии на свою деятельность", - сообщил чиновник.
Он уточнил, что речь идет о таких суммах:
"Что получает "Укрпочта" из бюджета? Ноль. Напишу еще цифрой - 0. "Укрпочта" не получает, а уплатила в бюджет более 3 миллиардов гривен налогов. Поэтому хотел бы я платить больше почтальонам? Да. Но сейчас мы делаем то, что возможно", - подчеркнул Смелянский.
Гендиректор "Укрпочты" поделился также информацией о средних зарплатах начальников отделений и операторов за декабрь 2025 года.
"За январь они должны вырасти еще больше", - уточнил он.
Смелянский отметил, что "о минимальной зарплате" здесь речь не идет.
Так, в Киеве начальник отделения может получать 30 000+, в зависимости от объемов.
При этом "Укрпочта" платит премии:
Отдельно есть премия за качество обслуживания.
"Поэтому чем лучше оператор вас обслуживает (это измеряется опросом клиентов, а скоро будет и в приложении), тем больше его или ее зарплата (+10% к премии)", - поделился чиновник.
Он добавил, что приведенные цифры по зарплатам - "это белая официальная зарплата за 40 рабочих часов в неделю".
"При этом у нас есть адаптивные графики. Поэтому, когда сравниваете с частными 12-14 часами в день, имейте это в виду. Конечно, все работники имеют оплачиваемые отпуска и т.д.", - отметил специалист.
Смелянский признал, что "борьба за персонал жесткая".
Поэтому по Киеву компания - чтобы укомплектовать все отделения - дополнительно на первый квартал 2026 года вводит 5 000 гривен бонуса при приеме на работу (sign-in bonus)" для всех новых:
"Поэтому ждем всех кандидатов - подать заявку можно прямо здесь, по ссылке. Особенно ждем студентов: это может быть ваша первая, интересная работа", - сообщил гендиректор компании.
Также "Укрпочта" оплачивает летний отдых детей работников (на который в 2025 году выделили более 18 миллионов гривен).
"И напоследок. Как нам помочь? Просто. Во-первых, распространяйте это сообщение и советуйте работу в "Укрпочте". Во-вторых, не надо нас жалеть. Нужно пользоваться больше нашими услугами, и тогда зарплата наших работников будет больше", - подытожил Смелянский.
Напомним, ранее в более 1500 городских отделениях "Укрпочты" заработал пилотный проект "Экспресс-окно", который "разводит" разные категории клиентов по отдельным окнам.
Кроме того, мы рассказывали о важных изменениях от "Укрпочты" для жителей сел - как можно сэкономить на коммуналке и получить наличные (не тратя время и деньги на маршрутку до банкомата в райцентре).
Читайте также о кадровом голоде в Украине - кого катастрофически не хватает и где платят больше всего.