Головна » Новини » Війна в Україні

ППО збила КАБ над Кривим Рогом: уламки пошкодили підприємство, є поранений

Україна, Неділя 26 жовтня 2025 14:47
ППО збила КАБ над Кривим Рогом: уламки пошкодили підприємство, є поранений Ілюстративне фото: ППО збила КАБ над Кривим Рогом (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Російська армія вдарила по місту Кривий Ріг, що у Дніпропетровській області, керованою авіаційною бомбою. Її збила ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Ради оборони міста Олександра Вілкула.

"Місто було атаковане КАБом, який був знищений ППО. Дякуємо", - написав він.

За попередніми даними, від уламків постраждало промислове підприємство. Пожежа вже загашена.

Також внаслідок атаки одна людина постраждала.

Варто зауважити, що від Кривого Рогу до ліії боєвого зіткнення близько 75 кілометрів.ППО збила КАБ над Кривим Рогом: уламки пошкодили підприємство, є поранений

Нагадаємо, сьогодні вдень Повітряні сили попереджали про повітряну небезпеку для Кривого Рогу. За їх даними, ворог запустив у напрямку міста КАБ.

Варто зауважити, що це перший підтверджений удар авіаційною бомбою по місту. Раніше, у липні цього року, вже повідомлялось про удар авіабомбою по місту. Однак тоді з'ясувалось, що був використаний інший тип ракет.

РБК-Україна в матеріалі розповіло, який тип зброї міг використати ворог, чи міг це бути "Гром-1" та в чому різниця між керованими авіабомбами, ракетами та дронами.

Нові авіабомби РФ

Минулого тижня росіяни вперше запустили по Одеській області куповані авіабомби. Тоді начальник ОВА Олег Кіпер наголосив, що інцидент є новою серйозною загрозою для Одещини, оскільки такі удари несуть колосальну небезпеку для людей, та можуть завдати колосальну небезпеку.

Нещодавно РБК-Україна повідомляло, що за даними ГУР МО України, Росія виходить на серійне виробництво авіабомб з УМПК. Це авіабомби, які називають "Грім-1" або "Грім-2", але суть їх однакова: бойовий радіус застосування становить 150-200 км.

Детальніше про авіабомби УМПБ-5 - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Водночас, начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив що російські окупанти застосовують реактивні КАБи для ударів по Україні. Однак українські засоби ППО можуть їх збивати.

Кривий Ріг Війна в Україні Ракетна атака
