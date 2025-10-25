Україна може збивати реактивні КАБи РФ, - Ігнат
Російські окупанти застосовують реактивні КАБи для ударів по Україні. Однак українські засоби ППО можуть їх збивати.
Про це заявив начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір "Суспільне. Студія".
Він поінформував, що керовані авіабомби з реактивним двигуном почали долітати до Одеської, Миколаївської та Полтавської областей. За словами Ігната, ворог застосовує їх поодинокими випадками, щоб перевірити таким чином ефективність і реакцію Сил оборони.
Зокрема, коментуючи нещодавню атаку РФ по Одеській області, військовослужбовець зазначив, що ці бомби не становлять особливої небезпеки і можуть бути перехоплені засобами ППО.
"Це та сама бомба, випущена з літака Су-34: за параметрами польоту вона схожа на крилату ракету, тому її можна перехоплювати засобами протиповітряної оборони. Учора Повітряне командування "Південь" підтвердило перехоплення двох таких керованих авіабомб зі збільшеною дальністю; який саме це тип - встановлять фахівці. Падіння третьої бомби зафіксували на відкритій ділянці території без наслідків", - сказав Ігнат.
Також він закликав не піднімати градус напруги, зазначивши, що ворог застосовує багато авіаційних засобів ураження та продовжує удосконалювати їх. Однак, водночас, України разом з партнерами теж розвиває свої оборонні технології.
Ігнат додав, що війна відкриває можливості для вдосконалення як оборонного, так і наступального озброєння.
Нагадаємо, у п'ятницю вдень, 24 жовтня, росіяни вперше запустили по Одеській області куповані авіабомби.
Начальник ОВА Олег Кіпер наголосив, що цей інцидент є новою серйозною загрозою для Одещини, оскільки такі удари несуть колосальну небезпеку для людей, та можуть завдати колосальну небезпеку.
Нещодавно РБК-Україна повідомляло, що за даними ГУР МО України, Росія виходить на серійне виробництво авіабомб з УМПК. Це авіабомби, які називають "Грім-1" або "Грім-2", але суть їх однакова: бойовий радіус застосування становить 150-200 км.
Детальніше про авіабомби УМПБ-5 - читайте у матеріалі РБК-Україна.