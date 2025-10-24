ua en ru
Росіяни вперше запустили КАБ у бік Одеської області

П'ятниця 24 жовтня 2025 13:53
UA EN RU
Росіяни вперше запустили КАБ у бік Одеської області Фото: росіяни вперше запустили КАБ у бік Одеської області(Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Вдень, 24 жовтня, в Одеській області пролунали гучні вибухи. Російській війська вперше атакували регіон керованою авіаційною бомбою (КАБ).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні Сили ЗСУ, голову Одеської ОВА Олега Кіпера та Суспільне.

"КАБ курсом на Південне/Чорноморське, - йдеться у повідомленні ПС.

Також журналісти повідомили про вибухи в Одеській області.

Ймовірно, окупанти застосували модифіковані реактивні бомби типу УМПБ-5, якими раніше не здійснювали ударів по території Одеської області.

Оновлено о 13.57

Голова ОВА Олег Кіпер підтвердив перше застосування КАБів по Одеській області.

"Під час сьогоднішньої повітряної атаки російська армія вперше використала керовані авіабомби по цивільній інфраструктурі нашого регіону", - розповів він.

Кіпер уточнив, що це нова серйозна загроза для Одещини, адже такі удари несуть колосальну небезпеку для людей і можуть завдати значних руйнувань.

"Прошу всіх! Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги", - закликав очільник ОВА.

Нові авіабомби РФ

Раніше в ГУР МО розповідали, що Росія виходить на серійне виробництво авіабомб з УМПК. Ці авіабомби називають "Грім-1" або "Грім-2", але суть однакова: бойовий радіус застосування їх 150-200 км. Останні випробування показали до 193 км.

"Перші такі удари ми бачили по Дніпру, зараз ми бачимо по інших містах це", - розповідав РБК-Україна представник української розвідки Вадим Скібіцький.

Нагадаємо, у Дніпрі близько шостої вечора 9 жовтня пролунав вибух. Повітряні сили повідомляли про рух керованої авіабомби в напрямку міста. За попередньою інформацією, Росія атакувала крилатою бомбою-ракетою "Гром-Е1".

Також вдень понеділка, 20 жовтня, запустила керовану авіаційну бомбу у напрямку Полтавської області.

Детальніше про нову бомбу-ракету - читайте в матеріалі РБК-Україна.

