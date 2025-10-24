Росіяни вперше запустили КАБ у бік Одеської області
Вдень, 24 жовтня, в Одеській області пролунали гучні вибухи. Російській війська вперше атакували регіон керованою авіаційною бомбою (КАБ).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні Сили ЗСУ, голову Одеської ОВА Олега Кіпера та Суспільне.
"КАБ курсом на Південне/Чорноморське, - йдеться у повідомленні ПС.
Також журналісти повідомили про вибухи в Одеській області.
Ймовірно, окупанти застосували модифіковані реактивні бомби типу УМПБ-5, якими раніше не здійснювали ударів по території Одеської області.
Оновлено о 13.57
Голова ОВА Олег Кіпер підтвердив перше застосування КАБів по Одеській області.
"Під час сьогоднішньої повітряної атаки російська армія вперше використала керовані авіабомби по цивільній інфраструктурі нашого регіону", - розповів він.
Кіпер уточнив, що це нова серйозна загроза для Одещини, адже такі удари несуть колосальну небезпеку для людей і можуть завдати значних руйнувань.
"Прошу всіх! Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги", - закликав очільник ОВА.
Нові авіабомби РФ
Раніше в ГУР МО розповідали, що Росія виходить на серійне виробництво авіабомб з УМПК. Ці авіабомби називають "Грім-1" або "Грім-2", але суть однакова: бойовий радіус застосування їх 150-200 км. Останні випробування показали до 193 км.
"Перші такі удари ми бачили по Дніпру, зараз ми бачимо по інших містах це", - розповідав РБК-Україна представник української розвідки Вадим Скібіцький.
Нагадаємо, у Дніпрі близько шостої вечора 9 жовтня пролунав вибух. Повітряні сили повідомляли про рух керованої авіабомби в напрямку міста. За попередньою інформацією, Росія атакувала крилатою бомбою-ракетою "Гром-Е1".
Також вдень понеділка, 20 жовтня, запустила керовану авіаційну бомбу у напрямку Полтавської області.
Детальніше про нову бомбу-ракету - читайте в матеріалі РБК-Україна.