Росія атакувала Кривий Ріг: вперше могли вдарити КАБами

Сьогодні вдень Дніпропетровську область знову атакували російські окупанти. Повітряні Сили ЗСУ зафіксували загрозу балістичних ударів, швидкісні цілі та активність ворожої тактичної авіації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Повітряних сил.

Сьогодні вдень російські окупанти знову вирішили атакувати Дніпропетровську область. Повітряні Сили ЗС України повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння з південного сходу, а також про кілька швидкісних цілей у напрямку Кривого Рогу та Павлограда.

Крім того, зафіксована активність ворожої тактичної авіації на сході області.

Військові нагадують жителям Дніпропетровщини про необхідність дотримуватися правил повітряної тривоги та перебувати в укриттях до стабілізації ситуації.

Місцеві ЗМІ вже повідомили про вибух у Кривому Розі.