Росія вперше атакувала КАБами Одеську область: що відомо про УМПБ-5

Російські війська вперше застосували для ударів по Одеській області керовані авіабомби (КАБ). За попередніми даними, регіон атакували УМПБ-5.

Детальніше про УМПБ-5 - далі в матеріалі РБК-Україна.

УМПБ-5 - це нова російська модифікація керованих авіабомб, яка недавно привернула увагу через їх застосування на території України.

Технічні ознаки модифікації вказують на наявність елементів наведення та підвищену точність у порівнянні зі старими некерованими авіабомбами, при цьому повідомляється про роботу над збільшенням дальності пуску до близько 100 км для класичної версії УМПБ-5 і про розробку варіантів із реактивним двигуном, які можуть збільшити радіус дії ще більше.

Технічні характеристики та дальність

Маса вибухової частини УМПБ-5 становить близько 99 кілограмів. Існуючі дані свідчать про збереження базових масогабаритних параметрів, близьких до попередніх зразків типу УМПБ Д-30СН і ФАБ-250, що вказує на схожість розмірів і конструкційної шкали.

Основні відмінності полягають у моторній установці та аеродинамічній конфігурації, а також у підходах до інтеграції елементів наведення, що в сукупності визначатиме реальну дальність і ефективність модифікацій.

Щодо практичної дальності, звичайні ФАБи з комплектами наведення іноді досягають понад 60 кілометрів, тоді як цей зразок оснащений додатковим малопотужним реактивним двигуном, який розширює практичний радіус застосування та підвищує потенційну дальність ураження.

Захист від УМПБ-5: чи ефективні зенітні дрони та РЕБ

Наявні тактичні зенітні безпілотники наразі не здатні надійно збивати УМПБ-5 через дуже велику термінальну швидкість цих боєприпасів, що перевищує приблизно 400 км/год, тож перехоплення залишається завданням для класичних зенітних ракетних систем.

Радіоелектронні засоби протидії, що базуються на створенні помилок у супутниковій навігації, можуть частково знижувати точність ураження: надані нашим силам системи РЕБ та допомога партнерів дозволяють створювати навігаційні похибки й зменшувати ймовірність влучання. Однак через високу швидкість і короткі терміни перебування в зоні впливу таких перешкод повністю нейтралізувати загрозу за допомогою РЕБ складно, і ці боєприпаси все ще можуть досягати цілей, зокрема критичної інфраструктури.