Пожежа та постраждалий: стало відомо про наслідки атаки РФ на Одещину

В ніч на 8 серпня Одеський район перебував під атакою російських дронів. Внаслідок обстрілу травмувалась людина, є руйнування та спалахнула пожежа.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Одеської ОВА Олега Кіпера.
За його словами, внаслідок атаки в Одеському районі пошкоджена будівля каналізаційно-насосної станції.
У передмісті, через падіння уламків збитих безпілотників, зайнялася суха трава - пожежу оперативно ліквідували.
"Постраждав охоронець АЗС, де вибуховою хвилею винесло скло. Чоловік отримав множинні різані рани руки. Медики надали йому всю необхідну допомогу, нині поранений продовжує лікування амбулаторно", - повідомив Кіпер.
Наразі правоохоронці документують черговий злочин російських військових проти цивільного населення Одещини.
Нагадаємо, сьогодні вночі в Одесі пролунали вибухи на тлі загрози "Шахедів".
Також вибухи лунали й у Харкові - місто атакували дронами. Унаслідок удару в Салтівському районі спалахнула пожежа на території цивільного підприємства.
Крім того, атака "Шахедів" була зафіксована у Шостці Сумської області. Сили ППО збивали ворожі безпілотники, однак руйнувань уникнути не вдалося.
Загалом Повітряні сили України цієї ночі ліквідували більше як 80 ворожих дронів. Переважно це були "Шахеди", а також реактивні дрони та імітатори.