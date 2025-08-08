UA

Пожежа та постраждалий: стало відомо про наслідки атаки РФ на Одещину

Ілюстративне фото: РФ атакувала дронами Одеську область (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

В ніч на 8 серпня Одеський район перебував під атакою російських дронів. Внаслідок обстрілу травмувалась людина, є руйнування та спалахнула пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Одеської ОВА Олега Кіпера.

За його словами, внаслідок атаки в Одеському районі пошкоджена будівля каналізаційно-насосної станції.

У передмісті, через падіння уламків збитих безпілотників, зайнялася суха трава - пожежу оперативно ліквідували.

"Постраждав охоронець АЗС, де вибуховою хвилею винесло скло. Чоловік отримав множинні різані рани руки. Медики надали йому всю необхідну допомогу, нині поранений продовжує лікування амбулаторно", - повідомив Кіпер.

Наразі правоохоронці документують черговий злочин російських військових проти цивільного населення Одещини.

Атака на Україну в ніч на 8 серпня

Нагадаємо, сьогодні вночі в Одесі пролунали вибухи на тлі загрози "Шахедів".

Також вибухи лунали й у Харкові - місто атакували дронами. Унаслідок удару в Салтівському районі спалахнула пожежа на території цивільного підприємства.

Крім того, атака "Шахедів" була зафіксована у Шостці Сумської області. Сили ППО збивали ворожі безпілотники, однак руйнувань уникнути не вдалося.

Загалом Повітряні сили України цієї ночі ліквідували більше як 80 ворожих дронів. Переважно це були "Шахеди", а також реактивні дрони та імітатори.

