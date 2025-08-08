Пожар и пострадавший: стало известно о последствиях атаки РФ в Одесской области

Атака на Украину в ночь на 8 августа

Напомним, сегодня ночью в Одессе прогремели взрывы на фоне угрозы "Шахедов".

Также взрывы раздавались и в Харькове - город атаковали дронами. В результате удара в Салтовском районе вспыхнул пожар на территории гражданского предприятия.

Кроме того, атака "Шахедов" была зафиксирована в Шостке Сумской области. Силы ПВО сбивали вражеские беспилотники, однако разрушений избежать не удалось.

В целом Воздушные силы Украины этой ночью ликвидировали более 80 вражеских дронов. Преимущественно это были "Шахеды", а также реактивные дроны и имитаторы.