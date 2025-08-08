RU

Война в Украине

Пожар и пострадавший: стало известно о последствиях атаки РФ в Одесской области

Иллюстративное фото: РФ атаковала дронами Одесскую область (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

В ночь на 8 августа Одесский район находился под атакой российских дронов. В результате обстрела травмировался человек, есть разрушения и вспыхнул пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Одесской ОГА Олега Кипера.

По его словам, в результате атаки в Одесском районе повреждено здание канализационно-насосной станции.

В пригороде, из-за падения обломков сбитых беспилотников, загорелась сухая трава - пожар оперативно ликвидировали.

"Пострадал охранник АЗС, где взрывной волной вынесло стекло. Мужчина получил множественные резаные раны руки. Медики оказали ему всю необходимую помощь, сейчас раненый продолжает лечение амбулаторно", - сообщил Кипер.

Сейчас правоохранители документируют очередное преступление российских военных против гражданского населения Одесской области.

 

Атака на Украину в ночь на 8 августа

Напомним, сегодня ночью в Одессе прогремели взрывы на фоне угрозы "Шахедов".

Также взрывы раздавались и в Харькове - город атаковали дронами. В результате удара в Салтовском районе вспыхнул пожар на территории гражданского предприятия.

Кроме того, атака "Шахедов" была зафиксирована в Шостке Сумской области. Силы ПВО сбивали вражеские беспилотники, однако разрушений избежать не удалось.

В целом Воздушные силы Украины этой ночью ликвидировали более 80 вражеских дронов. Преимущественно это были "Шахеды", а также реактивные дроны и имитаторы.

Одесса Война в Украине