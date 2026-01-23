Пожежа на складах: в одному з районів Києва може бути забруднення повітря

Нагадаємо, 19 січня ми розповідали, що у Київській, Житомирській областях та на заході України зафіксували різке погіршення якості повітря. У низці населених пунктів рівень забруднення перевищував норму втричі, а місцями - майже у чотири рази.

У ніч на 20 січня російські війська вкотре масовано атакували Україну, випустивши сотні дронів і ракети різних типів (серед яких "Циркон", С-300 та Іскандери). Основним напрямком удару стала при цьому Київська область.

У столиці лунали потужні вибухи, через що в деяких локаціях виникли проблеми з електро- та водопостачанням. Без тепла залишились 5635 багатоповерхівок.

Пізніше у Департаменті захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА повідомили, що внаслідок ворожих обстрілів на лівому березі Києва виникли пожежі.

З огляду на таку ситуацію, над містом утворився смог.

Читайте також, чи правда, що погодні умови взимку можуть впливати на погіршення якості повітря (його забруднення) у містах.