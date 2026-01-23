Пожар на складах: в одном из районов Киева может быть загрязнение воздуха

Где именно в Киеве может быть загрязнение воздуха

Согласно информации КГГА, временное ухудшение состояния воздуха может наблюдаться сегодня в Святошинском районе столицы.

Уточняется, что такая ситуация сложилась из-за пожара на территории складов.

До улучшения ситуации с состоянием воздуха гражданам рекомендуют:

закрыть окна;

ограничить пребывание на улице.

"На месте пожара работают аварийно-спасательные службы", - подытожили в КГГА.

Публикация КГГА (скриншот: facebook.com/kyivcity.gov.ua)

Как определяется индекс качества воздуха

Обычно общий индекс качества воздуха (Common Air Quality Index или CAQI) формируется автоматически - на основе показателей нескольких основных загрязнителей:

ТЧ2.5 и ТЧ10 (частицы пыли);

SO2 (диоксид серы);

NO2 (диоксид азота);

О3 (приземный озон);

CO (оксид углерода).

То есть чем ниже показатель CAQI, тем лучше качество воздуха.

"Градация" показателя CAQI (скриншот: kyivcity.gov.ua)

При этом ранее в Департаменте защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА сообщили, что в результате отключений электроснабжения (вызванных вражескими обстрелами), в столице произошел сбой в работе стационарных пунктов мониторинга качества атмосферного воздуха.

Поэтому данные о состоянии атмосферного воздуха в Киеве могут быть временно недоступными или неточными.