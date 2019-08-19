Пожар в Одессе: владельцу отеля сообщили о подозрении

Полиция сообщила о подозрении владельцу сгоревшего одесского отеля "Токио Стар" Вадиму Черному. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Одесской области.



Ему инкриминируют нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности, повлекшее гибель людей (ст.270 ч.2 УК).



"Мужчина задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Сейчас других подозреваемых в уголовном производстве нет", - говорится в сообщении.



Сообщается, что по состоянию на 19 августа полицейские установили личности шести погибших. Двое из них - жители Одесской области (парень 2002 г.р. и девушка 2001 г.р.), двое - киевляне (человек 1995 г.р. и женщина 1996 г.р.), 58-летний житель Днепропетровщины и 73- летняя гражданка Австралии. Идентификация лиц еще трех погибших продолжается.



По результатам судебно-медицинского обследования, причина смерти всех погибших - отравление продуктами горения.



На данный момент в полиции рассматривают только одну версию случившегося - нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности.



Ранее сообщалось, что прокуратура Одесской области задержала Черного.



Сам владелец сгоревшего отеля утверждает, что вина за случившиеся лежит на охранной компании, которая не отреагировала на пожар и не вызвала соответствующие службы. Он также написал письмо с обращением к президенту.



Президент Владимир Зеленский заявил, что будет следить за ходом расследования вокруг отеля "Токио Стар", и что отвечать будут не только непосредственные виновники, но и лично владелец.



Напомним, пожар в отеле "Токио Стар" случился ночью 17 августа на втором этаже здания. По данным правоохранителей, в гостинице находилось около 200 человек. В результате происшествия 19 человек пострадали и 9 погибли.



В Одессе 18 августа объявили днем траура о погибших в этой гостинице.