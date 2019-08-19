Пожежа в Одесі: власнику готелю повідомили про підозру

Поліція повідомила про підозру власнику згорілого одеського готелю "Токіо Стар" Вадиму Чорному. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Одеської області.



Йому інкримінують порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, що спричинило загибель людей (ст. 270 ч. 2 КК).



"Чоловік затриманий у порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу, вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Зараз інших підозрюваних у кримінальному провадженні немає", - йдеться в повідомленні.



Повідомляється, що станом на 19 серпня поліцейські встановили особи шести загиблих. Двоє з них - жителі Одеської області (хлопець 2002 р. р. і дівчина 2001 р.), двоє - кияни (людина 1995 р.н. і жінка 1996 р.н.), 58-річний житель Дніпропетровщини та 73-річна громадянка Австралії. Ідентифікація ще трьох загиблих триває.



За результатами судово-медичного обстеження, причина смерті всіх загиблих - отруєння продуктами горіння.



На даний момент в поліції розглядають тільки одну версію того, що сталося - порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки.



Раніше повідомлялося, що прокуратура Одеської області затримала Чорного.



Сам власник згорілого готелю стверджує, що вина за подію лежить на охоронній компанії, яка не відреагувала на пожежу та не викликала відповідні служби. Він також написав листа зі зверненням до президента.



Президент Володимир Зеленський заявив, що буде стежити за ходом розслідування навколо готелю "Токіо Стар", і що відповідатимуть не тільки безпосередні винуватці, але і особисто власник.



Нагадаємо, пожежа в готелі "Токіо Стар" сталася вночі 17 серпня на другому поверсі будівлі. За даними правоохоронців, в готелі перебувало близько 200 осіб. В результаті події 19 людей постраждали і загинули 9.



В Одесі 18 серпня оголосили днем жалоби про загиблих у цьому готелі.