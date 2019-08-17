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В Одесской обл. объявили траур по погибшим в пожаре в гостинице

Новости » Происшествия    17.08.2019 - 16:59
В Одесской обл. объявили траур по погибшим в пожаре в гостинице
Фото: пожар в гостинице "Токио Стар" (Думская)

В результате пожара погибли девять человек

В Одесской области в воскресенье, 18 августа, объявили днем траура по погибшим в результате пожара в отеле "Токио Стар". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Одесской областной государственной администрации.

Как сообщается, в связи с трагедией, которая произошла сегодня, 17 августа, будет объявлен траур по погибшим.

"В связи с трагедией, которая произошла в городе Одесса 17 августа 2019 года и привела к гибели людей, объявить 18 августа 2019 года в области днем траура по погибшим", - говорится в распоряжении и.о. главы Одесской ОГА Светланы Шапталовой.

Органам государственной власти, местного самоуправления, государственных предприятий, учреждений, организаций поручено приспустить Государственный флаг Украины.

В Одесской обл. объявили траур по погибшим в пожаре в гостиницеФото: распоряжение (oda.odessa.gov.ua)

Напомним, в ночь на субботу, 17 августа, в одном из отелей Одессы произошел пожар. Возгорание произошло около 01:34 на втором этаже гостиницы "Токио Стар". В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям отмечали, что жертвами пожара стали не менее 8 человек и еще десять пострадали. Позже количество погибших возросло до 9.

Ранее РБК-Украина сообщало, что следователи Государственного бюро расследований начали уголовное производство по факту служебной халатности работников Госслужбы по чрезвычайным ситуациям при проверке здания гостиницы "Токио Стар".

Кроме того, полиция рассматривает 3 версии возникновения пожара в здании гостиницы. Основной версией, по словам правоохранителей, является короткое замыкание в электрощитовой возле прачечной. Также полиция рассматривает версию умышленного поджога и неосторожного обращения с огнем.

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