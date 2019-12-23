Пожар в интернате и детали газового контракта: новости за выходные

В Старобельске горел интернат, четверо погибших

В Старобельске Луганской области возник пожар в интернате, в результате которого погибли люди. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Луганской области. Сообщение о пожаре поступило в 21.09. Горел один из корпусов Старобельского областного психоневрологического интерната.

В результате пожара погибло 4 подопечных, 3 - получили телесные повреждения и были госпитализированы каретой скорой помощи в больницу.

Украина отказалась от прямых закупок российского газа

Пакетное соглашение между Украиной и Россией по газу, достигнутое 20 декабря, не предусматривает прямых поставок российского газа в Украину. Об этом на брифинге в Офисе президента сказал министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель. Как отметил Оржель, пункт о прямых поставках российского газа в Украину был исключен из протокола.

Подробнее о договоренностях по транзиту газа, достигнутых между Украиной и РФ - в материале РБК-Украина.

В МИД России заявили о "новом препятствии" для обмена между Украиной и ОРДЛО

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что для обмена удерживаемыми лицами между Украиной и временно оккупированными районами Донбасса в Минске появилась "новое препятствие". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

По его словам, в Париже призвали контактную группу согласовать списки "для обмена всех установленных на всех установленных". Лавров заявил, что не все лица в списках на обмен "процессуально очищены".

Трамп интересовался военной помощью Украине за месяц до разговора с Зеленским

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп интересовался вопросом военной помощи Украине за месяц до телефонного разговора с Владимиром Зеленским. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Как сообщается, в документах, которые были сильно отредактированы, говорится о том, что Трамп интересовался военной помощью еще за месяц до телефонного разговора с украинским президентом Зеленским. Кроме того, по данным опубликованных документов, военная помощь Украине была заблокирована Белым домом примерно через час после разговора двух президентов в июле.

Президент подписал ратификацию соглашения с ЕИБ о строительстве метро в Харькове

Президент Владимир Зеленский подписал законопроект №0008 "О ратификации финансового соглашения (проект "Расширение харьковского метрополитена" (проект "Продление третьей линии метрополитена в городе Харьков") между Украиной и Европейским инвестиционным банком".

Об этом свидетельствуют данные на сайте Верховной рады.

Последний этап прохождения документа - возвращен с подписью от президента. Сумма займа составляет 160 млн евро.

В МИД рассказали о вероятности отмены безвиза с ЕС

В Министерстве иностранных дел Украины отрицают угрозу отмены безвизового режима с Европейским союзом. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на интервью госсекретаря МИД Андрея Зайца изданию "Апостроф".

Он предостерег украинцев от панических настроений.

В Британии два человека погибли в результате нападения с ножом

В Британии два человека погибли и один получил серьезные ранения в результате нападения с ножом, которое произошло в воскресенье, 22 декабря, в городе Кроли в графстве Западный Сассекс. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на газету Express.

По данным газеты, нападавший был знаком с жертвами. Мужчину задержали.

Где в Киеве купить легальную елку: список рынков

Где купить легальную новогоднюю елку - вопрос, который волнует большинство украинцев. В последнее время люди стали обращать внимание на то, откуда привезено дерево и, легально ли оно вырублено. В столице уже появились новогодние ярмарки, где можно приобрести лесную красавицу. До 31 декабря по всему Киеву будут работать 97 ярмарок. На них и можно будет купить легальное хвойное дерево с биркой.

Дочь Кузьмы Скрябина вышла замуж: в сеть попали фото

Дочь Кузьмы Скрябина Мария-Барбара вышла замуж. 22-летняя единственная дочка покойного артиста связала себя узами брака с молодым человеком по имени Виктор. Об этом торжественном событии в жизни девушки сообщил на своей Instagram-странице украинский певец DZIDZIO. Также исполнитель опубликовал снимок, на котором он позирует вместе со счастливыми молодоженами.

Штормовые порывы и метели: украинцев предупредили о непогоде к Новому году

Погода в Украине в предновогоднюю неделю с 23 по 29 декабря значительно ухудшится - ожидается похолодание до температуры ниже нуля, прогнозируются осадки в виде ливня и мокрого снега, сильный ветер с метелью, а также штормовые порывы. Об этом рассказала синоптик Наталка Диденко на своей странице в Facebook.

Эксперт отмечает, что синоптическая ситуация осложнится не везде, а только в некоторых регионах страны.