Пожежа в інтернаті та деталі газового контракту: новини за вихідні

У Старобільську горів інтернат, четверо загиблих

У Старобільську Луганської області виникла пожежа в інтернаті, унаслідок якої загинули люди. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Луганської області. Зазначається, що повідомлення про пожежу надійшло о 21.09. Горів один з корпусів Старобільського обласного психоневрологічного інтернату.

Внаслідок пожежі загинуло 4 підопічних, 3 - отримали тілесні ушкодження та були госпіталізовані каретою швидкої допомоги до лікарні м. Старобільськ.

Україна відмовилася від прямих закупівель російського газу

Пакетна угода між Україною і Росією по газу, досягнута 20 грудня, не передбачає прямих поставок російського газу в Україну. Про це на брифінгу в Офісі президента сказав міністр енергетики та захисту навколишнього середовища України Олексій Оржель. Як зазначив Оржель, пункт про прямі постачання російського газу в Україну був виключений з протоколу.

Детальніше про домовленості щодо транзиту газу, досягнутих між Україною і РФ - в матеріалі РБК-Україна.

У МЗС Росії заявили про "нову перешкоду" для обміну між Україною та ОРДЛО

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що для обміну утримуваними особами між Україною і тимчасово окупованими районами Донбасу у Мінську з'явилася "нова перешкода". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

За його словами, у Парижі закликали контактну групу погодити списки "для обміну всіх встановлених на всіх встановлених". Лавров заявив, що не всі особи в списках на обмін "процесуально очищені".

Трамп цікавився військовою допомогою Україні за місяць до розмови з Зеленським

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп цікавився питанням військової допомоги Україні за місяць до телефонної розмови з Володимиром Зеленським. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Повідомляється, що у документах, які були сильно відредаговані, йдеться про те, що Трамп цікавився військовою допомогою ще за місяць до телефонної розмови з українським президентом Зеленським. Крім того, за даними опублікованих документів, військова допомога Україні була заблокована Білим домом приблизно через годину після розмови двох президентів у липні.

Президент підписав ратифікацію угоди з ЄІБ про будівництво метро в Харкові

Президент Володимир Зеленський підписав законопроект №0008 "Про ратифікацію фінансової угоди (проект "Розширення харківського метрополітену" (проект "Продовження третьої лінії метрополітену в місті Харків") між Україною та Європейським інвестиційним банком". Про це свідчать дані на сайті Верховної ради. Сума позики становить 160 млн євро.

У МЗС розповіли про ймовірність скасування безвізу з ЄС

У Міністерстві закордонних справ України заперечують загрозу скасування безвізового режиму з Європейським союзом. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на інтерв'ю держсекретаря МЗС Андрія Зайця виданню "Апостроф".

Він застеріг українців від панічних настроїв.

У Британії дві людини загинули в результаті нападу з ножем

У Британії дві людини загинули і одна отримала серйозні поранення в результаті нападу з ножем, який відбувся в неділю, 22 грудня, у місті Кролі в графстві Західний Сассекс. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на газету Express.

За даними газети, нападник був знайомий з жертвами. Чоловіка затримали.

Де в Києві купити легальну ялинку: список ринків

Де придбати легальну новорічну ялинку - питання, яке хвилює більшість українців. Останнім часом люди стали звертати увагу на те, звідки привезено дерево і, чи легально воно вирубано. У столиці вже з'явилися новорічні ярмарки, де можна придбати лісову красуню. До 31 грудня по всьому Києву будуть працювати 97 ярмарок. На них і можна буде придбати легальне хвойне дерево з біркою.

Дочка Кузьми Скрябіна вийшла заміж: у мережу потрапили фото

Дочка Кузьми Скрябіна Марія-Барбара вийшла заміж. 22-річна єдина донька покійного артиста зв'язала себе узами шлюбу з молодим чоловіком на ім'я Віктор. Про цю урочисту подію у житті дівчини повідомив на своїй Instagram-сторінці український співак DZIDZIO. Також виконавець опублікував знімок, на якому вона позує разом зі щасливими молодятами.

Штормові пориви та хуртовини: українців попередили про негоду до Нового року

Погода в Україні у передноворічний тиждень з 23 по 29 грудня значно погіршиться - очікується похолодання до температури нижче нуля, прогнозуються опади у вигляді зливи та мокрого снігу, сильний вітер із хуртовинами, а також штормові пориви. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в Facebook.

Експерт зазначає, що синоптична ситуація ускладниться не скрізь, а лише в деяких регіонах країни.