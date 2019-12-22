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Трамп интересовался военной помощью Украине за месяц до разговора с Зеленским

Новости » Политика     22.12.2019 - 09:26
Трамп интересовался военной помощью Украине за месяц до разговора с Зеленским
Фото: Владимир Зеленский и Дональд Трамп (коллаж РБК-Украина)

Приказ о замораживании военной помощи был дан через час после разговора президентов

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп интересовался вопросом военной помощи Украине за месяц до телефонного разговора с Владимиром Зеленским. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Как сообщается, на просьбу американского президента Департамент по управлению и бюджету сделал запрос в Пентагон о предоставлении детальной информации о военной помощи Украине.

Так, в документах, которые были сльно отредактированными, говорится о том, что Трамп интересовался военной помощью еще за месяц до телефонного разговора с украинским президентом Зеленским.

Кроме того, по данным опубликованных документов, военная помощь Украине была заблокирована Белым домом примерно через час после разговора двух президентов в июле.

Напомним, 20 декабря американский президент Трамп согласовал военный бюджет США на 2020 год, в котором предусмотрена военная помощь для Украины в размере 300 млн долларов. Сумма попомощи оказалась на 50 млн долларов больше, чем в предыдущем оборонном бюджете.

Также РБК-Украина писало, что Белый дом добился блокировки немедленного оказания военной помощи Украине. Администрация Трампа пригрозила демократам наложением вето на бюджет, если из документа не уберут пункт о немедленной помощи. Пункт позволил бы Украине получить деньги и вооружение в течение 45 дней.

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Новости Украины Владимир Зеленскийвоенная помощьДональд Трамп
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