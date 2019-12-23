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В Старобельске горел интернат, четверо погибших

Новости » Общество     23.12.2019 - 03:44
В Старобельске горел интернат, четверо погибших
Иллюстративное фото (facebook.com gorodz.info)

Полиция открыла два уголовных производства

В Старобельске Луганской области возник пожар в интернате, в результате которого погибли люди. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Луганской области.

Отмечается, что сообщение о пожаре поступило в 21.09. Горел один из корпусов Старобельского областного психоневрологического интерната.

На место происшествия сотрудниками следственно-оперативной группы установлено, что в одной из палат первого корпуса произошло возгорание.

С одновременным тушением пожара сотрудниками ГСЧС, полицией и медперсоналом проводилась эвакуация подопечных.

"В результате пожара погибло 4 подопечных, 3 - получили телесные повреждения и были госпитализированы каретой скорой помощи в больницу. Старобельск. Пожар локализован в 21:32 и ликвидирован в 22:55", - говорится в сообщении.

По данному факту полиция открыла уголовное производство по статье 270 "Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности" и статьей 367 УК Украины "Служебная халатность".

РБК-Украина писало, что в Киеве в Подольском районе произошел пожар в 16-этажном жилом доме, в результате чего погибли два человека.

Напомним, во Львове 21 декабря произошел взрыв на 12 этаже жилой многоэтажки в Шевченковском районе, в результате чего был травмирован человек.

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