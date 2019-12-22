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В МИД рассказали о вероятности отмены безвиза с ЕС

Новости » Политика     22.12.2019 - 15:02
В МИД рассказали о вероятности отмены безвиза с ЕС
Фото: Андрей Заяц (wikipedia.org)

В министерстве также рассказали о договоренностях по безвизу с другими странами

В Министерстве иностранных дел Украины отрицают угрозу отмены безвизового режима с Европейским союзом. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на интервью госсекретаря МИД Андрея Зайца изданию "Апостроф".

Он предостерег украинцев от панических настроений.

"Мониторинг (европейской стороны, - ред.) осуществляется постоянно соответствующими рабочими группами. И последний отчет, который есть в нашем распоряжении - положительный. Есть определенные рекомендации для украинской стороны, касающиеся не МИД, а других органов государственной власти. Мы о них знаем и работаем над решением. Я хотел бы предостеречь от панических настроений, которые время от времени всплывают из недр интернета о том, что "все пропало" и "ЕС отменит безвизовый режим". Такой угрозы мы не видим", - подчеркнул он.

Дипломат также отметил, что за 11 месяцев МИД заключил 9 договоров о безвизовом режиме поездок с различными государствами.

"Вступили в силу 5 международных договоров. В ближайшее время мы готовим заключение соглашения о безвизовых поездках с Гренадой. В следующем году мы надеемся, что нам удастся достичь договоренностей о безвизовом режиме поездок граждан Украины в заморские территории и департаменты Франции - поскольку сейчас безвизовый режим существует только для континентальной части этой страны. Активно работаем с Мексикой, которая пользуется значительным спросом со стороны граждан Украины", - добавил Заяц.

Госсекретарь министерства также проинформировал, что продолжаются переговоры с КНР о введении 10-летних виз.

Напомним, в феврале Павел Климкин, который на тот момент занимал пост министра иностранных дел, прокомментировал возможность отмены безвиза после решения Конституционного суда об отмене статьи по поводу ответственности за незаконное обогащение. Он подчеркивал, что Европейский союз не накажет украинцев за такое решение КСУ.

Как писало РБК-Украина, в сентябре глава Министерства иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что отмена безвизового режима для граждан Украины невозможна.

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