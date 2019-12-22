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В МИД России заявили о "новом препятствии" для обмена между Украиной и ОРДЛО

Новости » Политика     22.12.2019 - 17:05
В МИД России заявили о "новом препятствии" для обмена между Украиной и ОРДЛО
Фото: Сергей Лавров (flickr.com/mfarussia)

Лавров заявил, что не все лица в списках на обмен "процессуально очищены"

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что для обмена удерживаемыми лицами между Украиной и временно оккупированными районами Донбасса в Минске появилась "новое препятствие". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

По его словам, в Париже призвали контактную группу согласовать списки "для обмена всех установленных на всех установленных".

"Цель - "всех на всех", но когда они все эти годы формировали списки, то оказалось, что не все взаимно подтверждены. Теперь в контактной группе появился новый критерий: установлены - да, но они не все "процессуально очищены". Это означает новое препятствие к тому, чтобы люди к Рождеству и Новому году вернулись домой", - сказал глава МИД России.

Напомним, обмен пленными между Киевом и так называемыми "ЛДНР" задерживается из-за отказа части заключенных возвращаться в оккупированные районы Донецкой и Луганской области, о чем заявили источники в Трехсторонней контактной группе (ТКГ).

Так, около 40 человек, которых Украина готовится передать боевикам "ЛДНР", по разным причинам попросили исключить их из обменных списков.

Как писало РБК-Украина, представитель Украины в ТКГ Леонид Кучма сообщил, что на 20 декабря запланирована видеоконференция, в ходе которой участники минских переговоров обсудят обмен пленными. В ОРДЛО позже отказались от этой видеоконференции и перенесли ее на 23 декабря.

Добавим также, так называемая "омбудсмен" Дарья Морозова заявила о готовности непризнанной "ДНР" к обмену пленными с украинской стороной по новой формуле. Она отметила, что Киев якобы подтвердил готовность передать 88 человек, в ответ "ДНР" должна отдать 53 человека.

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