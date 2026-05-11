Повторення Каракасу? США розпочали дивну активність біля Куби, - CNN

Сполучені Штати різко збільшили кількість військових розвідувальних польотів біля узбережжя Куби. Військові літаки та дрони масово кружляють біля острова, що натякає на щось грандіозне.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

За даними каналу, за останній тиждень військово-морські та військово-повітряні сили США здійснили щонайменше 25 розвідувальних місій. Сервіси трекінгу зафіксували літаки та безпілотники переважно біля найбільших міст країни - Гавани та Сантьяго-де-Куби. Іноді літаки-розвідники наближалися на відстань менш як 40 миль від кубинського берега, що дуже близько.

Яку саме техніку використовує Пентагон

Військові підняли у повітря свої найпотужніші розвідувальні машини. Більшість рейсів виконали морські патрульні літаки P-8A Poseidon, які призначені для ведення спостереження та розвідки.

Також аналітики помітили літаки RC-135V Rivet Joint. Ця спецтехніка перехоплює сигнали та збирає дані розвідки. Додатково Пентагон залучив кілька висотних розвідувальних безпілотників MQ-4C Triton, що здатні годинами стежити за цілями з великої висоти.

Тривожний аналог Венесуели та Ірану

Аналітики бачать знайомий почерк: подібна тактика Білого дому вже передувала реальним бойовим діям у минулому. Сплеск польотів зазвичай збігається з жорсткою риторикою Дональда Трампа.

Наприклад, схожа ситуація розгорталася у Венесуелі. Тоді президент США оголосив про перший удар по судну для перевезення наркотиків у Карибському морі. Він прямо звинуватив тодішнього лідера Венесуели Ніколаса Мадуро. Американський лідер закинув йому причетність до "масових вбивств, торгівлі наркотиками, торгівлі людьми з метою сексуальної експлуатації та актах насильства та терору".

За тиждень біля берегів Венесуели з'явилися американські розвідники, а закінчилося все штурмом та вивезення до Штатів Мадуро.

Аналогічний сценарій реалізували й проти Тегерану. Масована авіаційна розвідка відкрито стежила за південним узбережжям Ірану безпосередньо перед спільними ударами США та Ізраїлю. Під час іранського конфлікту військові використовували ті самі моделі техніки.

Сьогодні ці ж машини знову кружляють біля Куби. Така активність викликає серйозні побоювання щодо можливої підготовки Вашингтона до нової військової операції, зазначається у матеріалі.