США розглядають ідею військової операції на Кубі, - Politico
Сполучені Штати Америки розглядають варіант військової операції на Кубі, щоб повалити уряд. При цьому Вашингтон все ще віддає перевагу дипломатії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.
За словами джерел видання, США можуть почекати з повною зміною влади на Кубі, проте деяким високопоставленим чиновникам все ж доведеться піти у відставку.
Ще один співрозмовник сказав, що адміністрація Трампа розглядає варіанти застосування "кінетичної сили", тобто - військові варіанти, щоб повалити уряд.
Це відбувається на тлі того, як політично впливова кубіно-американська громада Флориди чинить тиск на Трампа з метою повного повалення комуністичного керівництва Куби, в той час як адміністрація Трампа, судячи з усього, готова погодиться на менше.
Джерело каже, що наразі Вашингтон, як і раніше, робить основний акцент на дипломатію і переконання режиму внести різні зміни, особливо в економічній сфері.
Politico додало, що президент США Дональд Трамп та інші представники адміністрації підкреслювали, що наразі їх може влаштувати будь-яка домовленість про економічні реформи.
Трамп має намір захопити Кубу
Нагадаємо, у березні президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон може найближчим часом досягти угоди з Кубою або ж ухвалити інші рішення щодо острова.
Уже вчора, 1 травня, Трамп заявив, що США мають намір взяти під контроль Кубу "майже негайно". За його словами, на зворотному шляху з Ірану один з авіаносців США може наблизитися до острова, після чого люди скажуть: "Велике спасибі, ми здаємося".
Також ми писали, що Трамп учора ввів санкції проти високопоставлених кубинських чиновників. Однак їхній список невідомий.