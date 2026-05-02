ua en ru
Сб, 02 травня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Реформа ЗСУ Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

США розглядають ідею військової операції на Кубі, - Politico

19:43 02.05.2026 Сб
2 хв
На що робить наголос адміністрація Трампа?
aimg Едуард Ткач
США розглядають ідею військової операції на Кубі, - Politico Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Обирайте перевірене - додайте РБК-Україна до улюблених джерел у Google

Сполучені Штати Америки розглядають варіант військової операції на Кубі, щоб повалити уряд. При цьому Вашингтон все ще віддає перевагу дипломатії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

Читайте також: Куба наполягає на мирній позиції, а Рубіо нацьковує США на Гавану, - Bloomberg

За словами джерел видання, США можуть почекати з повною зміною влади на Кубі, проте деяким високопоставленим чиновникам все ж доведеться піти у відставку.

Ще один співрозмовник сказав, що адміністрація Трампа розглядає варіанти застосування "кінетичної сили", тобто - військові варіанти, щоб повалити уряд.

Це відбувається на тлі того, як політично впливова кубіно-американська громада Флориди чинить тиск на Трампа з метою повного повалення комуністичного керівництва Куби, в той час як адміністрація Трампа, судячи з усього, готова погодиться на менше.

Джерело каже, що наразі Вашингтон, як і раніше, робить основний акцент на дипломатію і переконання режиму внести різні зміни, особливо в економічній сфері.

Politico додало, що президент США Дональд Трамп та інші представники адміністрації підкреслювали, що наразі їх може влаштувати будь-яка домовленість про економічні реформи.

Трамп має намір захопити Кубу

Нагадаємо, у березні президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон може найближчим часом досягти угоди з Кубою або ж ухвалити інші рішення щодо острова.

Уже вчора, 1 травня, Трамп заявив, що США мають намір взяти під контроль Кубу "майже негайно". За його словами, на зворотному шляху з Ірану один з авіаносців США може наблизитися до острова, після чого люди скажуть: "Велике спасибі, ми здаємося".

Також ми писали, що Трамп учора ввів санкції проти високопоставлених кубинських чиновників. Однак їхній список невідомий.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Сполучені Штати Америки Куба Дональд Трамп
Новини
Аналітика
