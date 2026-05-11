Повторение Каракаса? США начали странную активность возле Кубы, - CNN
Соединенные Штаты резко увеличили количество военных разведывательных полетов у побережья Кубы. Военные самолеты и дроны массово кружат возле острова, что намекает на что-то грандиозное.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
По данным канала, за последнюю неделю военно-морские и военно-воздушные силы США осуществили по меньшей мере 25 разведывательных миссий. Сервисы трекинга зафиксировали самолеты и беспилотники преимущественно возле крупнейших городов страны - Гаваны и Сантьяго-де-Кубы. Иногда самолеты-разведчики приближались на расстояние менее 40 миль от кубинского берега, что очень близко.
Какую именно технику использует Пентагон
Военные подняли в воздух свои самые мощные разведывательные машины. Большинство рейсов выполнили морские патрульные самолеты P-8A Poseidon, которые предназначены для ведения наблюдения и разведки.
Также аналитики заметили самолеты RC-135V Rivet Joint. Эта спецтехника перехватывает сигналы и собирает данные разведки. Дополнительно Пентагон привлек несколько высотных разведывательных беспилотников MQ-4C Triton, способных часами следить за целями с большой высоты.
Тревожный аналог Венесуэлы и Ирана
Аналитики видят знакомый почерк: подобная тактика Белого дома уже предшествовала реальным боевым действиям в прошлом. Всплеск полетов обычно совпадает с жесткой риторикой Дональда Трампа.
Например, похожая ситуация разворачивалась в Венесуэле. Тогда президент США объявил о первом ударе по судну для перевозки наркотиков в Карибском море. Он прямо обвинил тогдашнего лидера Венесуэлы Николаса Мадуро. Американский лидер обвинил его в причастности к "массовым убийствам, торговле наркотиками, торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации и актах насилия и террора".
Через неделю у берегов Венесуэлы появились американские разведчики, а закончилось все штурмом и вывозом в Штаты Мадуро.
Аналогичный сценарий реализовали и против Тегерана. Массированная авиационная разведка открыто следила за южным побережьем Ирана непосредственно перед совместными ударами США и Израиля. Во время иранского конфликта военные использовали те же модели техники.
Сегодня эти же машины снова кружат возле Кубы. Такая активность вызывает серьезные опасения относительно возможной подготовки Вашингтона к новой военной операции, отмечается в материале.
Что еще стоит знать о противостоянии США и Кубы
Недавно президент США раскрыл план, как он собирается выиграть войну против Гаваны. Трамп сказал, что на обратном пути из Ирана авианосец США "подойдет на сотню метров к Кубе" и Гавана объявит капитуляцию.
Также лидер США ввел новые санкции против высокопоставленных чиновников Кубы. Это тоже является частью многомесячной кампании по давлению на Гавану.
А по данным источников Politico, США могут подождать с полной сменой власти на Кубе, однако некоторым высокопоставленным чиновникам все же придется уйти в отставку.