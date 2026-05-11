Повторение Каракаса? США начали странную активность возле Кубы, - CNN

Соединенные Штаты резко увеличили количество военных разведывательных полетов у побережья Кубы. Военные самолеты и дроны массово кружат возле острова, что намекает на что-то грандиозное.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

По данным канала, за последнюю неделю военно-морские и военно-воздушные силы США осуществили по меньшей мере 25 разведывательных миссий. Сервисы трекинга зафиксировали самолеты и беспилотники преимущественно возле крупнейших городов страны - Гаваны и Сантьяго-де-Кубы. Иногда самолеты-разведчики приближались на расстояние менее 40 миль от кубинского берега, что очень близко.

Какую именно технику использует Пентагон

Военные подняли в воздух свои самые мощные разведывательные машины. Большинство рейсов выполнили морские патрульные самолеты P-8A Poseidon, которые предназначены для ведения наблюдения и разведки.

Также аналитики заметили самолеты RC-135V Rivet Joint. Эта спецтехника перехватывает сигналы и собирает данные разведки. Дополнительно Пентагон привлек несколько высотных разведывательных беспилотников MQ-4C Triton, способных часами следить за целями с большой высоты.

Тревожный аналог Венесуэлы и Ирана

Аналитики видят знакомый почерк: подобная тактика Белого дома уже предшествовала реальным боевым действиям в прошлом. Всплеск полетов обычно совпадает с жесткой риторикой Дональда Трампа.

Например, похожая ситуация разворачивалась в Венесуэле. Тогда президент США объявил о первом ударе по судну для перевозки наркотиков в Карибском море. Он прямо обвинил тогдашнего лидера Венесуэлы Николаса Мадуро. Американский лидер обвинил его в причастности к "массовым убийствам, торговле наркотиками, торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации и актах насилия и террора".

Через неделю у берегов Венесуэлы появились американские разведчики, а закончилось все штурмом и вывозом в Штаты Мадуро.

Аналогичный сценарий реализовали и против Тегерана. Массированная авиационная разведка открыто следила за южным побережьем Ирана непосредственно перед совместными ударами США и Израиля. Во время иранского конфликта военные использовали те же модели техники.

Сегодня эти же машины снова кружат возле Кубы. Такая активность вызывает серьезные опасения относительно возможной подготовки Вашингтона к новой военной операции, отмечается в материале.