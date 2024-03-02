Повітряні сили показали збитий російський Су-34 на Маріупольському напрямку
Вчора, 1 березня, наші воїни збили російський винищувач-бомбардувальник Су-34 на Маріупольському напрямку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал командувача Повітряних сил Миколи Олещука.
"Ось він - збитий Су-34 вранці 1 березня 2024 року на Маріупольському напрямку!
Не завжди вдається порадувати вас такими відео, адже Повітряні Сили ведуть бойову роботу на великих дистанціях", - написав Олещук.
Знищення російських літаків
Як розповів сьогодні речник Повітряних сил Юрій Ігнат, знищення ворожих літаків й наявність у наших військових далекобійних комплексів є серйозним психологічним фактором для російських пілотів. Тим часом ворог вже шостий день не виводить А-50.
Водночас розвідка Британії попереджає про те, що терористи можуть розконсервувати старі А-50.
За останні два тижні Збройні сили України знищили вже чимало російських літаків:
- 17 лютого Повітряні сили знищили три російські літаки - два винищувачі-бомбардувальники Су-34 та винищувач Су-35;
- 18 лютого ЗСУ "приземлили" російський винищувач-бомбардувальник Су-34 на сході;
- 19 лютого, командувач Повітряних сил Микола Олещук повідомив про те, що ЗСУ збили ще два російські літаки на сході.
- ще один Су-34 військові "приземлили" 21 лютого.
- 23 лютого що над Азовським морем було збито російський літак А-50. Це - другий А-50, який ЗСУ знищили з початку війни.
- чергові два Су-34 було збито 27 лютого.
- у тому ж числі, 29 лютого, як розповів Олещук, наші військові знищили Су-34 на Східному напрямку й ще 2 Су-34 на Авдіївському та Маріупольському напрямках;
- згідно з даними Генерального штабу, учора, 1 березня, наші воїни знищили ще один Су-34.
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