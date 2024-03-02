Повітряні сили показали збитий російський Су-34 на Маріупольському напрямку

Вчора, 1 березня, наші воїни збили російський винищувач-бомбардувальник Су-34 на Маріупольському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал командувача Повітряних сил Миколи Олещука.

"Ось він - збитий Су-34 вранці 1 березня 2024 року на Маріупольському напрямку!

Не завжди вдається порадувати вас такими відео, адже Повітряні Сили ведуть бойову роботу на великих дистанціях", - написав Олещук.

Знищення російських літаків

Як розповів сьогодні речник Повітряних сил Юрій Ігнат, знищення ворожих літаків й наявність у наших військових далекобійних комплексів є серйозним психологічним фактором для російських пілотів. Тим часом ворог вже шостий день не виводить А-50.

Водночас розвідка Британії попереджає про те, що терористи можуть розконсервувати старі А-50.

За останні два тижні Збройні сили України знищили вже чимало російських літаків: