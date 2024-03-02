Воздушные силы показали сбитый российский Су-34 на Мариупольском направлении
Вчера, 1 марта, наши воины сбили российский истребитель-бомбардировщик Су-34 на Мариупольском направлении.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал командующего Воздушными силами Николая Олещука.
"Вот он - сбитый Су-34 утром 1 марта 2024 года на Мариупольском направлении!
Не всегда удается порадовать вас такими видео, ведь Воздушные Силы ведут боевую работу на больших дистанциях", - написал Олещук.
Уничтожение российских самолетов
Как рассказал сегодня спикер Воздушных сил Юрий Игнат, уничтожение вражеских самолетов и наличие у наших военных дальнобойных комплексов является серьезным психологическим фактором для российских пилотов. Между тем враг уже шестой день не выводит А-50.
В то же время разведка Британии предупреждает о том, что террористы могут расконсервировать старые А-50.
За последние две недели Вооруженные силы Украины уничтожили немало российских самолетов:
- 17 февраля Воздушные силы уничтожили три российских самолета - два истребителя-бомбардировщика Су-34 и истребитель Су-35;
- 18 февраля ВСУ "приземлили" российский истребитель-бомбардировщик Су-34 на востоке;
- 19 февраля, командующий Воздушными силами Николай Олещук сообщил о том, что ВСУ сбили еще два российских самолета на востоке.
- еще один Су-34 военные "приземлили" 21 февраля.
- 23 февраля над Азовским морем был сбит российский самолет А-50. Это второй А-50, который ВСУ уничтожили с начала войны.
- очередные два Су-34 были сбиты 27 февраля.
- в том же числе 29 февраля, как рассказал Олещук, наши военные уничтожили Су-34 на Восточном направлении и еще 2 Су-34 на Авдеевском и Мариупольском направлениях.
- cогласно данным Генерального штаба, вчера, 1 марта, наши воины уничтожили еще один Су-34.
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