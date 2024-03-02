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Воздушные силы показали сбитый российский Су-34 на Мариупольском направлении

Суббота 02 марта 2024 15:30
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Воздушные силы показали сбитый российский Су-34 на Мариупольском направлении Фото: Николай Олещук, командующий Воздушными силами (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Вчера, 1 марта, наши воины сбили российский истребитель-бомбардировщик Су-34 на Мариупольском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал командующего Воздушными силами Николая Олещука.

"Вот он - сбитый Су-34 утром 1 марта 2024 года на Мариупольском направлении!
Не всегда удается порадовать вас такими видео, ведь Воздушные Силы ведут боевую работу на больших дистанциях", - написал Олещук.

Уничтожение российских самолетов

Как рассказал сегодня спикер Воздушных сил Юрий Игнат, уничтожение вражеских самолетов и наличие у наших военных дальнобойных комплексов является серьезным психологическим фактором для российских пилотов. Между тем враг уже шестой день не выводит А-50.

В то же время разведка Британии предупреждает о том, что террористы могут расконсервировать старые А-50.

За последние две недели Вооруженные силы Украины уничтожили немало российских самолетов:

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