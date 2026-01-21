ua en ru
Ср, 21 січня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Енергетика

Повернути графіки відключень світла для Києва зараз не вийде, - ДТЕК

Київ, Середа 21 січня 2026 19:44
UA EN RU
Повернути графіки відключень світла для Києва зараз не вийде, - ДТЕК Ілюстративне фото: повернути графіки відключень для столиці зараз неможливо (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Антон Корж

Дати більш-менш стабільні графіки відключень для Києва зараз не вийде, оскільки столична енергосистема зараз перебуває в аварійному режимі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК.

В компанії пояснили, що попри те, що вдалося заживити критичну інфраструктуру, зараз столиця перебуває в аварійному режимі. Електрики бракує навіть для того, щоб вмикати та вимикати світло за постійними графіками.

"Світло вмикають та вимикають у ручному режимі, залежно від стану системи в моменті. Тож відключення затягуються і зайвий раз засмучують нерівномірністю.Ніде в світі не було такого. Нуль днів без руйнувань енергетики вже який місяць поспіль. Енергетики зайняті історичною роботою, щоб повернути нас до графіків", - додали у повідомленні.

Зазначимо, що у середу, 21 січня, енергетикам вдалося заживити всі об'єкти критичної інфраструктури Києва після чергової російської атаки в ніч на 20 січня. Проте ситуація з електрикою все одно залишається складною.

Гірше за все зараз ситуація в окремих частинах Дніпровського та Деснянського районів. Там є руйнування об’єктів столичної генерації через російський теракт. Загалом понад 44 тисячі осель перебувають без світла.

Також після масованого ворожого удару тисячі будинків у Києві залишилися без опалення при морозі -15°C. Крім того, у столиці залишаються проблеми з водопостачанням: частина районів - без води, а в частині - знижений тиск.

Читайте РБК-Україна в Google News
Графіки відключення світла Відключеня світла Київ ДТЕК
Новини
Колишній голова "Укренерго" Брехт загинув від удару струмом
Колишній голова "Укренерго" Брехт загинув від удару струмом
Аналітика
Бізнес на генераторах: як працюють сервіси в Україні без світла та де знадобиться готівка
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна Бізнес на генераторах: як працюють сервіси в Україні без світла та де знадобиться готівка