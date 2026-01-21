Повернути графіки відключень світла для Києва зараз не вийде, - ДТЕК

Дати більш-менш стабільні графіки відключень для Києва зараз не вийде, оскільки столична енергосистема зараз перебуває в аварійному режимі.

В компанії пояснили, що попри те, що вдалося заживити критичну інфраструктуру, зараз столиця перебуває в аварійному режимі. Електрики бракує навіть для того, щоб вмикати та вимикати світло за постійними графіками.

"Світло вмикають та вимикають у ручному режимі, залежно від стану системи в моменті. Тож відключення затягуються і зайвий раз засмучують нерівномірністю.Ніде в світі не було такого. Нуль днів без руйнувань енергетики вже який місяць поспіль. Енергетики зайняті історичною роботою, щоб повернути нас до графіків", - додали у повідомленні.