Вернуть графики отключений света для Киева сейчас не получится, - ДТЭК

Дать более-менее стабильные графики отключений для Киева сейчас не получится, поскольку столичная энергосистема сейчас находится в аварийном режиме.

В компании объяснили, что несмотря на то, что удалось запитать критическую инфраструктуру, сейчас столица находится в аварийном режиме. Электричества не хватает даже для того, чтобы включать и выключать свет по постоянным графикам.

"Свет включают и выключают в ручном режиме, в зависимости от состояния системы в моменте. Поэтому отключения затягиваются и лишний раз огорчают неравномерностью. нигде в мире не было такого. Ноль дней без разрушений энергетики уже который месяц подряд. Энергетики заняты исторической работой, чтобы вернуть нас к графикам", - добавили в сообщении.