ua en ru
Ср, 21 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Энергетика

Вернуть графики отключений света для Киева сейчас не получится, - ДТЭК

Киев, Среда 21 января 2026 19:44
UA EN RU
Вернуть графики отключений света для Киева сейчас не получится, - ДТЭК Иллюстративное фото: вернуть графики отключений для столицы сейчас невозможно (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Антон Корж

Дать более-менее стабильные графики отключений для Киева сейчас не получится, поскольку столичная энергосистема сейчас находится в аварийном режиме.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК.

В компании объяснили, что несмотря на то, что удалось запитать критическую инфраструктуру, сейчас столица находится в аварийном режиме. Электричества не хватает даже для того, чтобы включать и выключать свет по постоянным графикам.

"Свет включают и выключают в ручном режиме, в зависимости от состояния системы в моменте. Поэтому отключения затягиваются и лишний раз огорчают неравномерностью. нигде в мире не было такого. Ноль дней без разрушений энергетики уже который месяц подряд. Энергетики заняты исторической работой, чтобы вернуть нас к графикам", - добавили в сообщении.

Отметим, что в среду, 21 января, энергетикам удалось запитать все объекты критической инфраструктуры Киева после очередной российской атаки в ночь на 20 января. Однако ситуация с электричеством все равно остается сложной.

Хуже всего сейчас ситуация в отдельных частях Днепровского и Деснянского районов. Там есть разрушения объектов столичной генерации из-за российского теракта. Всего более 44 тысяч домов находятся без света.

Также после массированного вражеского удара тысячи домов в Киеве остались без отопления при морозе -15°C. Кроме того, в столице остаются проблемы с водоснабжением: часть районов - без воды, а в части - пониженное давление.

Читайте РБК-Украина в Google News
Графики отключения света Отключения света Киев ДТЭК
Новости
Бывший глава "Укрэнерго" Брехт погиб от удара током
Бывший глава "Укрэнерго" Брехт погиб от удара током
Аналитика
Бизнес на генераторах: как работают сервисы в Украине без света и где понадобится наличка
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Бизнес на генераторах: как работают сервисы в Украине без света и где понадобится наличка