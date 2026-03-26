Дехто був у полоні 10 років: Зеленський назвав кількість звільнених з РФ за чотири роки

Президент України Володимир Зеленський розповів, що завдяки роботі Координаційного штабу за весь час війни додому повернулись 8669 українців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Зеленського в Telegram .

"У цьому березні ми відзначили четверту річницю створення однієї з найбільш важливих наших державних інституцій - тієї, що повертає людей в Україну з полону й усім нам дає надію побачити своїх удома", - сказав він.

Президент наголосив, що за чотири роки роботи Координаційного штабу 8669 українців повернулись додому.

"Військові та цивільні. Дехто з них був у полоні ще з часу гібридної війни - по десять років і більше. І це завжди хороша новина будь-якого дня, тижня й місяця, коли українці повертаються і коли бачимо, що життя врятоване", - зазначив Зеленський.

Обміни полоненими між Україною та РФ

Нагадаємо, протягом 5-6 березня Росія та Україна публічно оголосили про домовленість провести обмін військовополоненими за формулою "500 на 500". Обмін передбачав два етапи: під час першого - звільнити 200 військових, під час другого - 300.

Перший етап великого обміну в межах женевських домовленостей відбувся у четвер, 5 березня. Тоді з російського полону було визволено 200 українських військовослужбовців. Ще 300 українських захисників повернулись додому наступного дня, 6 березня.