Повернення 200 захисників - лише початок: завтра пройде ще масштабніший обмін

Сьогодні, 5 березня, Україна повернула додому з російського полону 200 захисників. Завтра відбудеться ще один обмін з ще більшою кількістю військовополонених.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на держпроєкт " Хочу жить " та заяву радника російського диктатора Володимира Мединського.

"Сьогодні додому повернулися 200 захисників України, а Росія забрала 200 своїх солдатів. Завтра обмін продовжиться з ще більшою кількістю військовополонених", - пише "Хочу жить".

Зазначається, що зараз в українському полоні перебуває найбільша за весь час кількість окупантів - йдеться про тисячі росіян.

"Попри те, що Росія відправляє всіх своїх обміняних солдатів повторно на фронт, а обмін у форматі "всіх на всіх" дозволив би ЗС РФ заповнити втрати, порівнянні з половиною дивізії, Росія все одно саботує обмін", - сказано в заяві.

Водночас Мединський повідомив про обмін військовополоненими з Україною, який відбудеться 5-6 березня, згідно з домовленостями, досягнутими у Женеві.

Він заявив про обмін 500 на 500 полонених, тому завтра, 6 березня, додому мають повернутися ще 300 українців.

Що передувало

Сьогодні, 5 березня Україна та РФ провели черговий обмін полоненими - він став другим у 2026 році. Додому з неволі повернулися 200 українців.

Нагадаємо, перший обмін полоненими у 2026 році відбувся 5 лютого. Тоді додому повернулися 157 українців - 150 військових і 7 цивільних.

Серед звільнених були військовослужбовці ЗСУ, зокрема представники Військово-Морських Сил, Сухопутних військ, ТрО, ДШВ і Повітряних Сил, а також бійці Нацгвардії та Держприкордонслужби. Додому повернулися як солдати і сержанти, так і офіцери.