Некоторые были в плену 10 лет: Зеленский назвал количество освобожденных из РФ за четыре года

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что благодаря работе Координационного штаба за все время войны домой вернулись 8669 украинцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Зеленского в Telegram .

"В этом марте мы отметили четвертую годовщину создания одного из самых важных наших государственных институтов - того, котораый возвращает людей в Украину из плена и всем нам дает надежду увидеть своих дома", - сказал он.

"Военные и гражданские. Некоторые из них были в плену еще со времени гибридной войны - по десять лет и более. И это всегда хорошая новость любого дня, недели и месяца, когда украинцы возвращаются и когда видим, что жизнь спасена", - отметил Зеленский.

Обмены пленными между Украиной и РФ

Напомним, в течение 5-6 марта Россия и Украина публично объявили о договоренности провести обмен военнопленными по формуле "500 на 500". Обмен предусматривал два этапа: во время первого - освободить 200 военных, во время второго - 300.

Первый этап большого обмена в рамках женевских договоренностей состоялся в четверг, 5 марта. Тогда из российского плена были освобождены 200 украинских военнослужащих. Еще 300 украинских защитников вернулись домой на следующий день, 6 марта.