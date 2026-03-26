Некоторые были в плену 10 лет: Зеленский назвал количество освобожденных из РФ за четыре года
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что благодаря работе Координационного штаба за все время войны домой вернулись 8669 украинцев.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Зеленского в Telegram.
"В этом марте мы отметили четвертую годовщину создания одного из самых важных наших государственных институтов - того, котораый возвращает людей в Украину из плена и всем нам дает надежду увидеть своих дома", - сказал он.
Президент подчеркнул, что за четыре года работы Координационного штаба 8669 украинцев вернулись домой.
"Военные и гражданские. Некоторые из них были в плену еще со времени гибридной войны - по десять лет и более. И это всегда хорошая новость любого дня, недели и месяца, когда украинцы возвращаются и когда видим, что жизнь спасена", - отметил Зеленский.
Обмены пленными между Украиной и РФ
Напомним, в течение 5-6 марта Россия и Украина публично объявили о договоренности провести обмен военнопленными по формуле "500 на 500". Обмен предусматривал два этапа: во время первого - освободить 200 военных, во время второго - 300.
Первый этап большого обмена в рамках женевских договоренностей состоялся в четверг, 5 марта. Тогда из российского плена были освобождены 200 украинских военнослужащих. Еще 300 украинских защитников вернулись домой на следующий день, 6 марта.
Напомним, первый обмен пленными в 2026 году состоялся 5 февраля. Тогда домой вернулись 157 украинцев - 150 военных и 7 гражданских.
Перед этим комбинированный обмен был проведен аж в октябре 2025 года. Тогда из российского плена удалось вернуть 185 военных и 20 гражданских. Большинство украинцев находились в плену с 2022 года.