Погана новина для пасажирів: які рейси УЗ сильно запізнюються через негоду (список)
Деякі поїзди "Укрзалізниці" суттєво запізнюються через нічну негоду, яка частково призупинила рух залізницями Угорщини й Словаччини.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу АТ "Укрзалізниця" у Facebook.
Чому деякі поїзди УЗ відстають від графіка
У компанії розповіли, що у результаті нічної негоди на території Угорщини та Словаччини, яка частково зупинила рух тамтешніх поїздів, низка рейсів "Укрзалізниці":
- або очікували на пересадку українських пасажирів;
- або були затримані через вплив таких поїздів.
"Хороша новина в тому, що ми нікого не лишили наодинці з негодою і дочекалися українських пасажирів у Чопі", - зауважили в УЗ.
Водночас є і погана новина. Вона полягає в тому, що "є серйозні затримки", а з ними - і вимушені зміни планів пасажирів.
Національний перевізник наголосив, що через це йому "дійсно прикро".
"Зараз наш контакт-центр роздає бонусні "обіймашки" за всі суттєві спізнення, а диспетчери та власне локомотивні бригади роблять усе, щоб надолужити час", - додали у компанії.
Які саме рейси "Укрзалізниці" затримуються
Згідно з інформацією УЗ, станом на 10:45 вівторка, 8 липня, затримуються такі поїзди:
- №749/750 "Відень - Київ" (+8:20);
- №27/28 "Чоп - Київ" (+7:25);
- №749/750 "Київ - Відень" (+4:25);
- №81/82 "Чоп - Київ" (+2:06);
- №9/10 "Будапешт - Київ" (+1:14);
- №95/96 "Рахів - Київ" (+0:41).
Публікація УЗ (скриншот: facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Нагадаємо, раніше в "Укрзалізниці" повідомили, про ймовірні зміни у графіках руху деяких пасажирських поїздів через штормові погодні умови на Закарпатті, у Словаччині та Угорщині.
Тим часом ми розповідали про наслідки негоди, яка накрила захід України.
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