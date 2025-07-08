Погана новина для пасажирів: які рейси УЗ сильно запізнюються через негоду (список)

Деякі поїзди "Укрзалізниці" суттєво запізнюються через нічну негоду, яка частково призупинила рух залізницями Угорщини й Словаччини.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу АТ "Укрзалізниця" у Facebook.

Чому деякі поїзди УЗ відстають від графіка

У компанії розповіли, що у результаті нічної негоди на території Угорщини та Словаччини, яка частково зупинила рух тамтешніх поїздів, низка рейсів "Укрзалізниці":

або очікували на пересадку українських пасажирів;

або були затримані через вплив таких поїздів.

"Хороша новина в тому, що ми нікого не лишили наодинці з негодою і дочекалися українських пасажирів у Чопі", - зауважили в УЗ.

Водночас є і погана новина. Вона полягає в тому, що "є серйозні затримки", а з ними - і вимушені зміни планів пасажирів.

Національний перевізник наголосив, що через це йому "дійсно прикро".

"Зараз наш контакт-центр роздає бонусні "обіймашки" за всі суттєві спізнення, а диспетчери та власне локомотивні бригади роблять усе, щоб надолужити час", - додали у компанії.

Які саме рейси "Укрзалізниці" затримуються

Згідно з інформацією УЗ, станом на 10:45 вівторка, 8 липня, затримуються такі поїзди:

№749/750 "Відень - Київ" (+8:20);

№27/28 "Чоп - Київ" (+7:25);

№749/750 "Київ - Відень" (+4:25);

№81/82 "Чоп - Київ" (+2:06);

№9/10 "Будапешт - Київ" (+1:14);

№95/96 "Рахів - Київ" (+0:41).

Публікація УЗ (скриншот: facebook.com/Ukrzaliznytsia)